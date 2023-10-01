Президент Паралимпийского комитета Эстонии: решение допустить на Олимпиаду спортсменов из стран-агрессоров болезненно и шокирует

По словам президента Паралимпийского комитета Эстонии (ЭПК) Моники Хауканымм, решение на заседании Международного паралимпийского комитета (МПК) является болезненным и шокирующим. “Решение на заседании МПК о допуске российских и белорусских спортсменов в индивидуальном и нейтральном статусе к участию в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже действительно болезненно и шокирует Паралимпийский комитет Эстонии“, — заявила Хауканымм.

По словам Хауканымм, они остались при своем мнении, согласно которому представителю страны-агрессора нет места в международном паралимпийском движении. “Мы придерживаемся своего решения, которое приняли еще в феврале 2022 года. Очень печально видеть, что большая часть мира не осознаёт последствий от того, что происходит в Украине“, — продолжила она.

„Мы обсуждаем ситуацию на уровне правления ЭПК, а также разговариваем с нашими членами и параспортсменами. Мы будем ждать заседания Международного олимпийского комитета в Мумбаи, чтобы затем переговорить с руководством Олимпийского комитета Эстонии и сформировать свою позицию в возникшей сложной ситуации“, — добавила Хауканымм.

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