„Хотим показать эстонскому обществу, что бывает с противниками Путина“. На площади Вабадузе открывается выставка „Лица российского сопротивления“

Организаторы выставки: Reforum Space Tallinn, музей свободы и оккупации Vabamu, фонд „Свободная Россия“, коллектив муниципальных депутатов и антивоенных активистов, уехавших из России. Лица Российского Сопротивления — это серия выставок в разных городах мира о россиянах, которые выступили против преступного путинского режима, и поплатились за это свободой. Наши герои — это не только политики, которые вели открытую борьбу за свободу России. Это простые граждане, которые не поверили лживой пропаганде и не приняли вторжение в соседнюю страну. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, учёные, студенты, отцы и матери. Все они заключены в тюрьму на годы. Некоторые — на десятилетия. Подробнее о проекте: https://www.politzk.com/en