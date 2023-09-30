„Хотим показать эстонскому обществу, что бывает с противниками Путина“. На площади Вабадузе открывается выставка „Лица российского сопротивления“
В воскресенье, 1 октября, в 15:00 на площади Вабадузе в Таллинне состоится открытие выставки „Лица российского сопротивления“.
Выставка о российских политзаключенных будет проходить под открытым небом с 1 по 10 октября, а также несколько месяцев в тюремных камерах КГБ.
„У Эстонцев и Россиян есть точки соприкосновения – каждая эстонская семья знает, что такое репрессии и кто такие политзаключенные. Наша задача — обратить внимание жителей Эстонии на то, что есть россияне, которые выступают против войны. На то, что многие из них находятся в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Мы хотим показать эстонскому обществу, что бывает с противниками Путина и войны. Ответить на вопрос, почему миллионы россиян, которые остаются внутри страны, сейчас не выходят на улицы“ — отмечает координатор выставки Артем Тюрин.
В открытии выставки примут участие российские антивоенные активисты, представители Reforum Space Tallinn, Музея Свободы и Оккупации Vabamu, а также Мемориала. Организаторы расскажут о судьбе узников, прочитают последние слова политзаключенных на русском и эстонском языках и исполнят антивоенные песни. Организаторы требуют включения вопроса об освобождении российских политзаключенных во все дальнейшие переговоры Запада с Путиным и призывают добиваться освобождения узников всеми доступными способами.
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