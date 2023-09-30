ВИДЕО | Сенсация в чемпионате Эстонии по футболу:“Харью“ обыграл “Нымме Калью“

Футболисты “Харью“ вышли вперед на 27-й минуте, когда Александр Иванюшин переправил мяч в сетку после отличной передачи Каспара Рыймуссааре. После пропущенного мяча гости завладели инициативой, но сравнять счет не смогли и ушли на перерыв проигрывая со счетом 0:1.

Во втором тайме футболисты “Калью“ продолжили искать счастья у чужих ворот. Однако счастье улыбнулось футболистам “Харью“, которые на 58-й минуте заработали пенальти, но в игру вмешался VAR. После долгой проверки (семь минут) главный арбитр встречи Григорий Ошомков решил, что Дзяко Каристэ сыграл рукой и пенальти был отменен.

Напряжение сохранялось до последних секунд матча, а в результате долгого просмотра VAR ко второму тайму было добавлено 16 минут, но это не помешало “Харью“ одержать сенсационную победу со счетом 1:0.

Футбольный клуб “Харью“ набрал 21 очко и продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Эстонии.

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