Больше половины обратившихся за помощью жителей Эстонии в детстве подверглись сексуальному насилию от родственников(20)
Ставший вирусным пост в социальных сетях наделал немало шума. В этом посте использовали фотографии страницы книги „Как завести ребенка“, которая недавно появилась в эстонских книжных магазинах. Пост сопровождался утверждением, что эта книга с нового года станет обязательной частью программы детских садов.
В сети разгорелся скандал. Многим высказавшимся родителям не понравилось содержание тех нескольких, выставленных на всеобщее обозрение страниц книги. И родители не стеснялись в выражениях, не скрывая негодования.
„Нет слов....один мат на уме“, „Кто-нибудь из тех, кто внедряет это в программу, задумался хоть раз, надо ли это детям? Им в игрушки хочется играть, а не тетку с дядькой под одеялом видеть!“, „Ум есть у тех .кто решает этот разврат показывать детям ???“.
„Вот так и происходит истребление народов-внедрить в детский ум извращения и не будет народа, потому что рождаться детям некуда и не от кого“, - это же комментарий касался уже того, что в книге уделялось внимание и объяснениям, что сексуальные отношения бывают и у однополых пар.