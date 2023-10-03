Больше половины обратившихся за помощью жителей Эстонии в детстве подверглись сексуальному насилию от родственников

В сети разгорелся скандал. Многим высказавшимся родителям не понравилось содержание тех нескольких, выставленных на всеобщее обозрение страниц книги. И родители не стеснялись в выражениях, не скрывая негодования.

„Нет слов....один мат на уме“, „Кто-нибудь из тех, кто внедряет это в программу, задумался хоть раз, надо ли это детям? Им в игрушки хочется играть, а не тетку с дядькой под одеялом видеть!“, „Ум есть у тех .кто решает этот разврат показывать детям ???“.

„Вот так и происходит истребление народов-внедрить в детский ум извращения и не будет народа, потому что рождаться детям некуда и не от кого“, - это же комментарий касался уже того, что в книге уделялось внимание и объяснениям, что сексуальные отношения бывают и у однополых пар.

RusDelfi задал вопросы Министерству образования и науки и детскому сексологу Рите Холм, чтобы узнать, действительно ли педагоги используют такие учебные материалы, как вообще обстоят дела с сексуальным воспитанием детей в нашей стране и какова в этом роль детского сада, школы и семьи.