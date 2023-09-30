Кая Каллас: если мы не защитим себя, нас не защитит никто

„Коалиция работает над достижением общей цели – перестать жить не по средствам, находя верный баланс между экономией в государственном секторе, финансированием безопасности и оживлением экономики“, – сказала Каллас.

Она также отметила, что коалиция работает всего полгода, но поводы для гордости уже есть: „Еще до начала лета Рийгикогу утвердил ряд налоговых изменений, сделанных с целью восстановить финансовую надежность страны и устранить налоговый горб. Также был принят закон о равенстве браков. Мы сделали вещи, которыми можем быть довольными, и мы были очень деятельны“, – сказала Каллас.

В своем выступлении лидер Партии реформ также заострила внимание на безопасности, подчеркнув, что если мы хотим сохранить свободу, то должны инвестировать в государственную оборону.

„Свобода – это не бесплатный обед за столом, накрытым нашими союзниками. К сожалению, обеспечение безопасности по соседству с самой агрессивной страной в мире – недешевое удовольствие. Финансирование как гособороны, так и сферы безопасности в целом должно быть для нас приоритетом, именно поэтому расходы на государственную оборону в бюджете следующего года превысят трехпроцентный предел, или 3,2% ВВП, что составляет 1,3 миллиарда евро“, – сказала она.

„Если мы не защитим себя, нас не защитит никто“, – добавила Каллас.

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