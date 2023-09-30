ВИДЕО | Третий выпуск еженедельного обзора новостей на канале RusDelfi!

Вот самые читаемые новости прошедшей недели:

Скандал с Рыйвасом и Хунт - читайте здесь

Стоматолог из Ивангорода покорил Таллинн - читайте здесь

Новые схемы мошенников в Эстонии? - читайте здесь

Организатор движения “Я русский!“? - читайте здесь

В государственном бюджете дыра в 400 млн евро! - читайте здесь

Экстрадиция мужчин призывного возраста из Эстонии в Украину - читайте здесь

Энели Ефимова на пути к Олимпиаде - читайте здесь

В Куремяэ разбушевался медведь - читайте здесь

В Эстонии буду самые высокие цены на продукты - читайте здесь

Сколько стоит самая дорогая пицца в Таллинне? - читайте здесь

Судьба автомобилей с российскими номерами - читайте здесь

Насколько опасен новый вариант COVID-19 пирола? - читайте здесь

Еще больше новостей у нас на сайте - читайте ЗДЕСЬ