ВИДЕО | Третий выпуск еженедельного обзора новостей на канале RusDelfi!
Свежий еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни уже на YouTube канале RusDelfi. Лайки и комментарии приветствуются!
Вот самые читаемые новости прошедшей недели:
Скандал с Рыйвасом и Хунт - читайте здесь
Стоматолог из Ивангорода покорил Таллинн - читайте здесь
Новые схемы мошенников в Эстонии? - читайте здесь
Организатор движения “Я русский!“? - читайте здесь
В государственном бюджете дыра в 400 млн евро! - читайте здесь
Экстрадиция мужчин призывного возраста из Эстонии в Украину - читайте здесь
Энели Ефимова на пути к Олимпиаде - читайте здесь
В Куремяэ разбушевался медведь - читайте здесь
В Эстонии буду самые высокие цены на продукты - читайте здесь
Сколько стоит самая дорогая пицца в Таллинне? - читайте здесь
Судьба автомобилей с российскими номерами - читайте здесь
Насколько опасен новый вариант COVID-19 пирола? - читайте здесь
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