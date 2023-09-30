ФОТО | Реформисты собрались вместе для обсуждения насущных вопросов(3)
Сегодня в зале для конференций тартуского отеля Lydia проходит съезд Партии реформ, на котором обсуждается политическая ситуация, внутрипартийная деятельность и предстоящие выбора в Европарламент.
На повестке: обзор политической ситуации лидером партии Каей Каллас, вопрос подготовки к выборам в Европарламент 2024 года, генеральный секретарь партии Тимо Суслов даст обзор деятельности партии.
Незадолго до начала мероприятия Суслов сообщил Delfi, что обзор политической обстановки дадут председатель совета партии Кристен Михал, и премьер-министр Кая Каллас. Скорее всего, что у членов партии возникнут вопросы по поводу госбюджета и его стратегии. Поскольку приближаются выборы нового руководства партии, то на съезде необходимо утвердить и порядок этих выборов. Кандидаты в руководство сегодня обсуждаться не будут.
Хотя сам Суслов и подтвердил, что поддерживает сохранение за Каей Каллас поста председателя партии, по его словам, в партии много хороших кандидтов. „Скамейка длинная“, - отметил он.
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