ФОТО | Реформисты собрались вместе для обсуждения насущных вопросов

На повестке: обзор политической ситуации лидером партии Каей Каллас, вопрос подготовки к выборам в Европарламент 2024 года, генеральный секретарь партии Тимо Суслов даст обзор деятельности партии.



Незадолго до начала мероприятия Суслов сообщил Delfi, что обзор политической обстановки дадут председатель совета партии Кристен Михал, и премьер-министр Кая Каллас. Скорее всего, что у членов партии возникнут вопросы по поводу госбюджета и его стратегии. Поскольку приближаются выборы нового руководства партии, то на съезде необходимо утвердить и порядок этих выборов. Кандидаты в руководство сегодня обсуждаться не будут.



Хотя сам Суслов и подтвердил, что поддерживает сохранение за Каей Каллас поста председателя партии, по его словам, в партии много хороших кандидтов. „Скамейка длинная“, - отметил он.