Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение российских и белорусских спортсменов

„Мы удовлетворены решением“, — сказал менеджер Шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Эберг в комментарии Aftonbladet.

„С точки зрения Швеции и всей Скандинавии, приятно, что FIS решила не менять свое мнение по поводу допуска России. Это было важно, поскольку вокруг этого вопроса существовала некоторая неопределенность“, — сказал Оберг.

Он добавил, что в Швейцарии не обсуждался вопрос о возвращении россиян. “Никакого обсуждения не было, просто была дана информация. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, нет каких-либо причин допускать сейчас Россию и Беларусь.

Шведский олимпийский комитет поддержал нас. Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их не допускать. Швеция вместе со странами Северной Европы заняла эту линию, так что мы удовлетворены решением“.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признался Sports.ru, что решение FIS не было неожиданным.

„Мы не ожидали какого‑то другого решения. Люди уже не скрывают свое внутреннее состояние, что недолюбливали нас. Раньше молчали и терпели, а теперь у них есть возможность придавить, придушить. Ничего нового“, — разочарованно сказал Бородавко.

После начала войны в Украине в феврале прошлого года российским и белорусским лыжникам было запрещено участвовать в международных соревнованиях.

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