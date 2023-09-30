Россия снова нанесла массированный удар дронами по Украине

Военные заявили, что 30 беспилотников удалось сбить силам ПВО над территорией Винницкой, Николаевской и Одесской областей.

В Винницкой области в результате попадания беспилотника на объекте инфраструктуры начался сильный пожар. Глава местной администрации Сергей Борзов уточнил, что после попадания БПЛА власти готовились к эвакуировать жителей, однако пожар удалось локализовать. По его данным, в результате атаки никто не пострадал. Всего в области были сбиты 20 беспилотников.

В то же время в Николаевской области силы ПВО сбили четыре беспилотника, в Одесской — шесть. О пострадавших или разрушениях местные власти пока не сообщали.