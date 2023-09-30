Депутат Рийгикогу: россияне и белорусы не должны принимать участия в выборах

„Эстонию должны строить граждане Эстонии“, – сказал Пере в передаче “Своя правда“, объясняя позицию Партии реформ.

Пере допустил, что лица без определенного гражданства могли бы сохранить право выбора. Однако в ситуации, когда идет война, которую развязала ее РФ, граждане России, а также граждане поддержавшей ее Беларуси, не могут принимать решения, влияющие на будущее Эстонии: “Здесь у нас должна быть черно-белая позиция“.

Согласуется ли лишение права голоса россиян и белорусов с Конституцией? Пере считает, что это юридический спор, и поскольку речь идет не о полном лишении права голоса, а о приостановке на время войны, то основному закону такое ограничение никак не противоречит.

Передача “Своя правда“ выйдет на канале ETV+ в понедельник, 2 октября, в 20:30. Речь пойдет о санкциях, вводимых как против России и Беларуси, так и против граждан этих стран. В том числе тех, которые живут за пределами стран своего гражданства с рождения или в последние годы.

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