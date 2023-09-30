ВИДЕО | Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне в протезах

В этом году олимпийский чемпион по фигурному катанию перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выложил в своем instagram видео, как он плавает в бассейне.

„Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед“, – подписал он видео в instagram.

„Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах – это «дельфином“. Пусть не быстро, но можно“, — сказал в ролике Костомаров.

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