ФОТО | Ралли Чили: Отт Тянак успешно стартовал на 11-м этапе чемпионата мира

Пятница: Тянак начал день с победы на первом скоростном участке. Для Эсапекка Лаппи (Hyundai) гонка завершилось досрочно, поскольку он вылетел с трассы на последнем повороте СУ1. Элфин Эванс (Toyota) был быстрее всех на СУ2 и стал новым лидером, а Тянак проиграл ему 6,7 секунды. Эванс был быстрее всех и на СУ3, Тянак уступил ему 0,9 секунды.

СУ4 выиграл Теэму Суннинен и стал новым лидером. Тянак, проигравший ему 3,7 секунды, стал вторым. На СУ5 Тянак оказался быстрее всех и вернул себе лидерство с преимуществом в 1,1 секунды. Последний скоростной участок дня снова выиграл Тянак, увеличив свой отрыв перед конкурентами.

Первый день Ралли Чили:

В общем зачете ЧМ лидирует Калле Рованперя (Toyota), набравший 200 очков. За ним следуют Элфин Эванс (Toyota; 167 очков), Тьерри Нейвиль (Hyundai; 134 очка) и Тянак (M-Sport, 119 очков).

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