29.09.2023, 21:45
Правительство договорилось ввести лимонадный налог, но его формула и размер пока неизвестны(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Правительство планирует ввести т.н. лимонадный налог на сладкие напитки с 1 января 2025 года. Размер нового сбора пока не сообщают, но планируемые от него доходы бюджета должны составить до 25 млн евро, пишет rus.err.ee.
Правительство планирует обложить налогом сладкие напитки, содержащие не менее 5 граммов сахара на 100 мл или содержащие подсластители. Ставка налога будет зависеть от количества сахара или подсластителей, сообщила в пятницу “Актуальная камера“.
„Этот налог уже введен во многих странах, на этот счет существуют исследования, данные и статистический результат. И, конечно, позитивное влияние есть“, - пояснила глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Эстонии Кристина Келер.