Почему половина русскоязычных школ не готова к переводу образования на эстонский язык? Отвечает эксперт

Изначально, еще с 90-х, разные школы по-разному подходили к обучению эстонскому языку, считает Кяосаар. У руководства учебных заведений была свобода решать, в каком формате и насколько интенсивно ученикам будет преподаваться язык. „Были школы и директора, которые сразу начали думать о том, как подготовить своих учеников, где родители проявляли инициативу, показывали, что они хотят для своих детей знаний эстонского языка, чтобы у них были бы равные возможности при получении высшего образования, - рассказывает она. - Были местные самоуправления, которые взяли цель себе поддерживать эти школы“.

Но были школы и самоуправления, для которых это не было в приоритете. „Они проходили всю программу на русском языке, преподавая эстонский только как предмет, - объясняет эксперт. - А его в каких-то классах всего три урока в неделю, а в каких-то даже два. При такой маленькой нагрузке этого предмета очень сложно изучить язык, если ты не находишься в среде“.

„Хорошо и удобно скрыться за тем, что у нас нет учителей, - считает руководитель нарвской гимназии. - Но в общем, это проблема и директоров, и самоуправлений, которые дали возможность такой системе жить. И, конечно, то, что государство не принимало окончательного решения, давало возможность выбирать. Поезд тронулся, только когда государство приняло решение, теперь у школ и местных самоуправлений просто нет выбора“.

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