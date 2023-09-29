ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (582-й день) | На Красной площади прошел концерт с лозунгом, напоминающим нацистский. По данным британской разведки вагнеровцы возвращаются в Украину

Британская разведка: вагнеровцы возвращаются в Украину в составе новых подразделений



Ежедневная сводка британской разведки в пятницу посвящена возвращению бойцов ЧВК «Вагнер“ на фронт в Украине.



В последние недели бойцы, ранее связанные с частной военной компанией (ЧВК), по всей видимости, стали прибывать в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами, сражаясь на стороне различных добровольческих подразделений, пишут авторы сводки. Число вернувшихся может составлять до нескольких сотен человек.



„Вагнер“ перестал участвовать в боевых действиях в Украине к началу июня 2023 года, еще до неудавшегося мятежа 24 июня и гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина спустя два месяца. Точный статус вновь прибывших в Украину бойцов неясен, но вполне вероятно, что они были переведены в части официальных сил Минобороны России и другие ЧВК.



По некоторым данным, бойцы «Вагнера“ стянуты к Бахмуту: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие вагнеровцы знакомы с районом, где сейчас проходит линия фронта и тактикой украинских военных, поскольку прошлой зимой сражались на той же территории.



В пользу теории о переходе вагнеровцев в подразделения Минобороны может говорить и встреча президента Владимира Путина с экс-командиром ЧВК «Вагнера“ Андреем Трошевым, о которой Кремль сообщил утром в пятницу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал информагентствам, что экс-командир ЧВК «Вагнера“ уже работает в Минобороны России.

