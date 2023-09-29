Россияне смогут участвовать в летней Парижской паралимпиаде 2024 года

Российские спортсмены смогут принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Это стало возможным после того, как Международный паралимпийский комитет (МПК) на заседании в Бахрейне в пятницу, 29 сентября, принял решение не лишать Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Против исключения ПКР выступили 74 члена МПК, за - 65 человек. Еще 13 участников голосования воздержались.

На момент публикации оставалось неизвестным, будут ли атлеты из РФ участвовать в Паралимпиаде в нейтральном статусе или же смогут использовать национальную символику, флаг и гимн. Голосование по данному вопросу состоится позднее в этот же день.

Членство ПКР приостановлено на фоне войны РФ против Украины

Международный паралимпийский комитет в марте 2022 года отстранил спортсменов из России от участия в зимней Паралимпиаде в Китае в связи с военным вторжением РФ в Украину. В ноябре 2022-го международная организация приостановила членство ПКР.

В середине октября Международный олимпийский комитет на сессии в Мумбаи рассмотрит вопрос о допуске спортсменов из России и Беларуси к летней Олимпиаде 2024 года. XXXIII летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, XVII летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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