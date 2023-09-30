Организатор движения „Я русский“ должен выплатить свыше 32 тысяч евро по гражданским искам

Так, Павел Шевченко, уже имея на счету одно криминальное дело, совершил ряд новых правонарушений и был осужден в феврале 2023 года по статье 213 за мошенничество и использование чужих личных данных для получения быстрых займов. Павел находил жертв в российской социальной сети ВКонтакте и предлагал им возможность быстрого заработка в обмен на персональные и банковские данные, попутно заверяя доверчивых людей, что речь не идет о кредите. Затем он присваивал личные данные и подавал заявки на получение моментального кредита. Отлаженная схема работала хорошо, и число жертв Павла росло. Полученные обманным путем средства Шевченко использовал в личных целях. Действовал злоумышленник сообща со своими подельниками.

Однако и в этот раз суд обошелся с Павлом довольно мягко, назначив тому электронный надзор и испытательный срок, во время которого Павел, помимо прочего, должен быть официально трудоустроен. Государственные расходы, возложенные на Шевченко, на этот раз составили 1087.50 евро. Кроме того, потерпевшие подали десять гражданских исков к Шевченко на общую сумму свыше 32 тысяч евро.

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