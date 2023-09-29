Полузащитник «Ниццы“ Алексис Бека-Бека ушёл с края моста и находится в безопасности. Экстренные спецслужбы и психологи спасли футболиста от самоубийства, сейчас он находится в безопасности, информирует журналист Маттейс Пог в своём «твиттере“. Об этом сообщает “Чемпионат“.

Напомним, утром Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста Маньян, расположенного на трассе в Ницце.

С ним вели переговоры, клуб отправлял на место психолога, там дежурили все возможные экстренные службы. “Ницца“ отменила все сегодняшние пресс-мероприятия, хотя тренировку провела в обычном режиме.

Игроки (в частности, Кефрен Тюрам) пытались связаться с девушкой Бека-Бека, которая, как ожидалось, должна была приехать к виадуку. Сообщалось, что именно после расставания с девушкой футболист пошел на такой шаг.

Движение по одной из полос виадука было перекрыто. Из-за этого образовалась 5-километровая пробка.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .