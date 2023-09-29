„Барселону“ обвинили во взяточничестве, клуб могут исключить из еврокубков

Как сообщает El Debate, Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии посчитал взяточничеством и коррупцией выплату 7,5 миллионов евро от “Барселоны“ бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF Энрикесу Негрейре.

По словам Агирре, контролирующая арбитров футбольная Федерация “имеет статус публичного юридического лица“ и может подвергаться уголовному преследованию. Судья ссылается на решение Суда Европейского Союза касательно коррупционного скандала в Федерпации футбола Италии.

Среди прочего в постановлении сообщается, что Негрейра после своего увольнения с поста вице-президента судейского комитета в 2018 году письменно шантажировал Бартомеу, угрожая раскрыть ряд нелицеприятных фактов в случае прекращения выплат.

Помимо клуба обвинения также получили бывшие президенты “Барселоны“ Сандро Росель и Жозеп-Мария Бартомеу, а также Хосе Мария Энрикес Негрейра и его сын.

Испанские СМИ сообщают, что 28 сентября в офисе Федерации футбола Испании состоялись обыски. Представители гражданской гвардии искали документы по делу Негрейры, а именно протоколы заседаний, в которых участвовал бывший арбитр.

Кроме того, издание AS сообщает, что на новый поворот в “деле Негрейры“ отреагировали в УЕФА. В организации начали обсуждение вопроса по поводу исключения “Барселоны“ из еврокубков.

Источник утверждает, что УЕФА предпочитает подождать окончания официального расследования прежде, чем выносить вердикт. Однако, если инспекторы по этике решат, что обвинения в адрес клуба достаточно основательны и вина практически доказана, клуб будет исключен из еврокубков.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что если вина “Барселоны“ в деле о возможном подкупе судей буде доказана, то клуб может быть исключен из элитного дивизиона чемпионата Испании.

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