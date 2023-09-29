Футболистки “Астон Виллы“ боятся выходить на поле в новой форме

На новые комплекты пожаловались и игроки мужской команды “Астон Виллы“, которые утверждают, что новые футболки крайне плохо впитывают пот, из-за чего они очень быстро становятся тяжёлыми и неудобными. Футболистки английского клуба, напротив, больше обеспокоены тем, что в какой-то момент футболки могут просто стать настолько обтягивающими, что по сути обнажат их тела.

Женская команда «Астон Вилла“ начинает сезон чемпионата против «Манчестер Юнайтед“ в это воскресенье, но, по словам футбольного эксперта BBC Джеки Оутли, футболистки бирмингемского клуба чувствуют себя крайне некомфортно перед матчем. «У них впереди четыре игры, которые будут транслироваться по телевидению. В обычной ситуации они были бы этому очень рады, но сейчас они напуганы, потому что не знают, как они будут выглядеть в этой форме“.

По мнению Оутли, футболистки должны концентрироваться на игре, но в данной ситуации это очень сложно: “Как известно, женщины уделяют много внимания своему телу. Это может сильно повлиять на нашу производительность, если нам постоянно приходится думать о том, как мы выглядим, и о том, что наша футболка может прилипнуть к груди и другим частям тела“.

„Это серьезная проблема для женщин, о которой следовало подумать еще до создания формы“, — добавила она.

Как сообщает BBC, “Астон Вилла“ обратилась к Castore с просьбой как можно скорее решить вопрос с формой.

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