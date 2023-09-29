Творческие мамы из Нарвы привезут в город спектакль-механизм, который покорил Европу

– Кто вы? Вы даже создали организацию, чтобы предлагать интересный досуг детям, какая у вас цель и что вами движет?

– Вместе мы открыли агентство Event Lente по организации различных мероприятий. Наша цель развивать культуру среди детей и молодежи. Есть мысли открыть детский книжный клуб в Нарве, создать площадку для проведения детских культурных мероприятий, а также открыть женский клуб для молодых мамочек.

У нас все просто – если нам что-то очень нравится, хочется поделится этим с другими.

У нас все просто – если нам что-то очень нравится, хочется поделится этим с другими. Вот так и возник наш союз, который, кстати, в этом году пополнился еще одной прекрасной мамочкой – Еленой Аминчиковой. Она также готова делиться своими идеями и активно участвовать с создании культурного пространства для детей в Ида-Вирумаа.

Мы всегда интересовались театром, кино и музыкой. Сами активно посещаем культурные мероприятия и фестивали, которых, слава богу, в Нарве стало достаточно много. Это очень радует. Вспомним только последние два месяца с ошеломляющими Vabaduse Fest и Station Narva! Поэтому очень хочется и детям показать то прекрасное, что создается в Эстонии в сфере культуры.

Олеся сейчас принимает участие в подготовке кинофестиваля KINOFF, который будет проходить уже в пятый раз в Ида-Вирумаа в ноябре. Там будет программа, где подобраны самые лучшие и новые фильмы для детей, начиная с младшей школы и до гимназистов. Будут фильмы и творческие мастерские, куда всех с радостью приглашаем.

– Почему решили привезти именно спектакль „Кутхи“ в Нарву?

– Мы запланировали привезти спектакль „Кутхи“ от деревянной лаборатории Tricktrek из Таллинна еще в прошлом году, когда приглашали другой их спектакль для детей „Огромный крокодил“. Тот спектакль прошел с большим успехом. Планировали привезти „Кутхи“ весной, но не получилось, так как Елена уехала жить в Аргентину, но вернулась в конце лета с твердым намерением осуществить задуманное в короткие сроки. Сейчас авторы Tricktrek приехали из успешного турне по Европе. Их спектакль без слов приняла на ура вся Европа.

Tricktrek – это семейный театр, который известен в больших городах Эстонии и уже полюбился жителям Нарвы. Его труппа – Серафима, Александр и их сын Лука.