Творческие мамы из Нарвы привезут в город спектакль-механизм, который покорил Европу
Елена Кивистик и Олеся Луйк – активные мамы, которые хотят организовывать классный досуг для детей в Ида-Вирумаа. Они сами любят посещать культурные мероприятия и приобщают к этому детей. Совсем скоро, 5 октября, они привезут в Нарву уникальный спектакль для детей от проекта Tricktrek. Подробнее о спектакле „Кутхи“ и почему им не сидится дома, нарвские мамы рассказали репортеру RusDelfi.
– Кто вы? Вы даже создали организацию, чтобы предлагать интересный досуг детям, какая у вас цель и что вами движет?
– Вместе мы открыли агентство Event Lente по организации различных мероприятий. Наша цель развивать культуру среди детей и молодежи. Есть мысли открыть детский книжный клуб в Нарве, создать площадку для проведения детских культурных мероприятий, а также открыть женский клуб для молодых мамочек.
У нас все просто – если нам что-то очень нравится, хочется поделится этим с другими.
У нас все просто – если нам что-то очень нравится, хочется поделится этим с другими. Вот так и возник наш союз, который, кстати, в этом году пополнился еще одной прекрасной мамочкой – Еленой Аминчиковой. Она также готова делиться своими идеями и активно участвовать с создании культурного пространства для детей в Ида-Вирумаа.
Мы всегда интересовались театром, кино и музыкой. Сами активно посещаем культурные мероприятия и фестивали, которых, слава богу, в Нарве стало достаточно много. Это очень радует. Вспомним только последние два месяца с ошеломляющими Vabaduse Fest и Station Narva! Поэтому очень хочется и детям показать то прекрасное, что создается в Эстонии в сфере культуры.
Олеся сейчас принимает участие в подготовке кинофестиваля KINOFF, который будет проходить уже в пятый раз в Ида-Вирумаа в ноябре. Там будет программа, где подобраны самые лучшие и новые фильмы для детей, начиная с младшей школы и до гимназистов. Будут фильмы и творческие мастерские, куда всех с радостью приглашаем.
– Почему решили привезти именно спектакль „Кутхи“ в Нарву?
– Мы запланировали привезти спектакль „Кутхи“ от деревянной лаборатории Tricktrek из Таллинна еще в прошлом году, когда приглашали другой их спектакль для детей „Огромный крокодил“. Тот спектакль прошел с большим успехом. Планировали привезти „Кутхи“ весной, но не получилось, так как Елена уехала жить в Аргентину, но вернулась в конце лета с твердым намерением осуществить задуманное в короткие сроки. Сейчас авторы Tricktrek приехали из успешного турне по Европе. Их спектакль без слов приняла на ура вся Европа.
Tricktrek – это семейный театр, который известен в больших городах Эстонии и уже полюбился жителям Нарвы. Его труппа – Серафима, Александр и их сын Лука.
В этот раз мы приглашаем детей постарше и взрослых, которые вместе потом могут разгадывать сюжет „Кутхи“. Спектакль рассчитан на детей от 6 лет, думаю, особенно он вдохновит и удивит подростков. В спектакле есть страшные моменты, поэтому он не для малышей. После спектакля можно будет ознакомится с конструкцией, создатели замка могут ответить на вопросы, а также они привезут, как и в прошлый раз, деревянные игрушки. Каждый зритель сможет приобрести понравившегося персонажа спектакля.
Tricktrek – это семейный театр, который известен в больших городах Эстонии и уже полюбился жителям Нарвы. Его труппа – Серафима, Александр и их сын Лука. Помимо спектаклей, театр также занимается разработкой и производством деревянных игрушек с механизмами, которые изготавливаются ими вручную. Эти уникальные игрушки можно приобрести в их уютном магазине в Таллинне в Старом городе. Хочется добавить, что инженер и один из основателей театра Александр родом из Нарвы.
– В чем уникальность спектакля?
„Кутхи“ – это единственный в своем роде во всей Эстонии спектакль-механизм. Поэтому это такое долгожданное событие. На платформе hooandja на проект “Кутхи“ любителями театра было собрано 5000 евро, чтобы мы могли увидеть этот спектакль.
„Кутхи“ – это зрелищная постановка, сочетающая в себе и кукольный театр, и искусную инженерную работу, и невероятно красивую, детализированную работу по дереву. Главная декорация – это пятиэтажный деревянный замок и город вокруг него. Замок таит в себе огромное количество секретов: раздвижные стены, открывающиеся различные комнаты, в которых двигаются деревянные герои спектакля. Свадьба дочери короля – самое главное событие в замке, но в разгар веселья на замок нападают древние воины-вороны Кутхи….Наши зрители увидят настоящее средневековое зрелище с непредсказуемым финалом. Общение со зрителями происходит посредством музыки и движений деревянных механизмов. Спектакль без слов! Интересно будет всем, как русскоговорящим, так и эстоноговорящим детям и взрослым.
– Вы уже один раз привозили спектакль семейного театра Tricktrek, расскажите, много пришло детей на него? Какие были отзывы?
– Спектакль для маленьких зрителей „Огромный крокодил“ был поставлен по мотивам произведения Роальда Даля. Это тоже спектакль-механизм, где все декорации, все действующие лица выполнены из дерева. На камерном спектакле в прошлом году побывало более 40 детишек 3-8 лет и их родители. Понравилось всем, было много смеха и улыбок. Многие еще долго не уходили, разглядывали конструкцию, чудесные игрушки из чемодана. Мы уверены, что и в этот раз будет не меньше зрителей.
– Где будет проходить спектакль-механизм, как сейчас готовитесь к нему?
– Мероприятие будет проходит на нарвской сцене Vaba Lava. Так как “Кутхи“ – это камерный спектакль, рассчитанный максимум на 70 зрителей, медийный зал на втором этаже Vaba Lava оказался самой подходящей площадкой в городе.
Подготовка идет полным ходом. Организовать спектакль – это ответственное и непростое дело. Найти подходящую площадку, собрать достаточное количество зрителей, другие текущие организационные моменты занимают много времени и энергии. Самое сложное в организации – донести информацию о событии до целевой аудитории. Билеты уже есть в продаже. Ранние птички получат билет немного дешевле, на месте также можно будет купить билет.
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