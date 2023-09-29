Наладить работу комиссий, изменить структуру горуправы, решать проблемы образования и социальной сферы – вот, чем планирует заниматься председатель Нарвского горсобрания

Поэтому сейчас один из вызовов – это снова настроить работу комиссий. Проект, который приходит на сессию, должен быть четко отработан, по нему до нашего голосования депутаты должны задать все интересующие вопросы, чиновники должны на них ответить. Я хочу сделать вместе со своими заместителями, чтобы комиссии действительно занимались рассмотрением вопросов. Они носят рекомендательный характер, но депутаты должны разбираться в вопросе серьезно.

Предыдущий мэр и один из предыдущих председателей горсобрания – Владимир Жаворонков – в большей степени принимали единоличные решения, которые приходили на сессии в зал городского собрания как уже решенные дела, и депутатам ничего не оставалось, как поднимать руки. Обсуждений особо не было. Кроме того, при прошлом мэре стали плохо работать комиссии. Некоторые комиссии даже не набирали кворума для принятия решения. Поэтому отработать какие-то вопросы в комиссиях было сложно. Я сама нахожусь в составе комиссии по городскому хозяйству и знаю, что говорю.

Еще я встретилась с представителями всех департаментов. С некоторыми даже два раза. Вопросов по городу очень много. Затем были рабочие встречи с руководителями муниципальных учреждений, в том числе с представителями школ.

Мы также ездили с работниками департамента городского хозяйства по детским площадкам, потому что, к сожалению, как бы много прежний мэр не говорила об инвестициях, она забыла о тех объектах, которые уже построены в городе и которые должны обслуживаться.

– Много. В кабинете я не заседала, постоянно была на совещаниях, выездах по городу. Например, сейчас актуален вопрос о строительстве нового здания школы в Нарве, есть инвестиционные предложения со стороны министерства. До 15 октября мы должны дать ответ о том, подключаемся мы к проекту строительства или нет. Мы в этом инвестиционном предложении участвовать будем, поэтому одной из моих рабочих встреч была поездка в новую школу в Силламяэ. Мне было важно узнать их опыт. Та школа строилась долго – 2,5 года. Это дольше, чем строилась наша государственная гимназия. Я хотела узнать, какие подводные камни могут быть в подобном проекте, чтобы предусмотреть эти моменты и чтобы строительство новой школы в Нарве прошло быстро.

– Вы находитесь на посту председателя горсобрания почти три недели. Что за это время успели сделать?

Те, кто остался, безусловно, молодцы. В помощь им нужны новые кадры, которые я, так думаю, надо сейчас искать, может быть, в соседних самоуправлениях.

Раньше у сотрудников городской управы были идеи, и это было видно реально. Они их предлагали и не боялись о них говорить. Мы могли с ними согласиться или мы могли отодвинуть их идеи, но они генерировали идеи. На данный момент я увидела в управе людей, которые сидят, смотрят и спрашивают, а куда мы развиваемся? Я так поняла, что за два года инициатива стала наказуема. Также ушли из горуправы люди, которые приносили реальную пользу городу, которые были полны идей, были молоды. Их уже не вернуть. Они устроились в других городах.

На данный момент я увидела в управе людей, которые сидят, смотрят и спрашивают, а куда мы развиваемся? Я так поняла, что за два года инициатива стала наказуема.

– Когда налажена работа с чиновниками, они работают хорошо. У нас было в практике всегда, что перед тем, как какой-то проект решения приходит в зал городского собрания, мы делаем предварительные слушания. На них мы могли что-то менять в проекте решения. Любой проект завязан на деньгах. Поэтому когда проекты приходят в зал горсобрания в день сессии, это странная ситуация. Но обвинять в этом полностью чиновников нельзя. Многие из них не понимают, куда движется город, потому что мэр им это не сообщала.

– Такой план есть. Самые серьезные комиссии, если взять вопросы, которые идут в горсобрание, – это комиссия городского хозяйства, строительная и комиссия по образованию. Например, комиссия по образованию довольно широко у нас представлена. В ней есть люди, которые работают в детских садах, в школах. Строительная комиссия, которой руководит Игорь Андреев, в своем составе также имеет специалистов. А комиссию по городскому хозяйству мы планируем менять. Будет выбран новый председатель, и тогда пойдет смена членов комиссии. Мы не будем с этим тянуть. Скорее всего, в течение двух недель это произойдет.

В предыдущих созывах депутатов на заседания комиссий приглашались при необходимости также эксперты. То есть выслушивали мнение других людей, кроме чиновников.

Может быть, мои встречи с департаментами затянулись, потому что я хотела понять, чем они сейчас занимаются. Нас как оппозицию в эти дела не посвящали. Нас не допускали к этой информации. Мы хотя бы сейчас начали понимать, чем занимаются департаменты.

Я надеюсь, что с приходом нового мэра и с определением нового состава управы мы сделаем все возможное, чтобы эта работа дальше продолжилась совместно более плотно, чтобы вместе выстраивать стратегические направления, которые планируются, привлекать инвестиции.

– Почему три важных для города вопроса были сняты с повестки сессии горсобрания 21 сентября?

– Они были личной инициативой конкретно Катри Райк. Чиновники не могли до конца ответить на наши вопросы об этих проектах, потому что в переговорах по ним они вообще не участвовали.

– Вопрос о строительстве арендного дома для приезжих специалистов снят с обсуждения в городском собрании, но будет ли он рассматриваться дальше? Заявку на получение финансирование от фонда на этот проект нужно подать до 30 октября. Успеете заново рассмотреть этот вопрос?

– Это проект находится в производстве горуправы. Арендное жилье необходимо. Специалисты приедут, безусловно, их нужно куда-нибудь селить. Но, к сожалению, мы не получили на комиссии ответа от чиновников, сколько человек планирует приехать работать в Нарву, сколько уже сейчас нуждаются в жилье, насколько загружено существующее муниципальное жилье. А у нас в городе такое жилье есть не только в хрущевках, хотя именно так говорила Катри Райк. Это во-первых. А во-вторых, по проекту строительства арендного дома, стоимость квадратного метра составила бы 4000 евро, а сдавать его стали бы по 4 евро за квадратный метр. Кроме того, если мы сдаем муниципальное жилье специалистам, то мы еще компенсируем от города им по 100 евро ежемесячно. Так мы с чем останемся-то?