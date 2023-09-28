После вторжения РФ в Украину Служба госбезопасности Латвии начала 40 уголовных процессов в связи с поддержкой России

В рамках 20 из 44 процессов СГБ обнаружила публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также разжигание национальной и этнической ненависти или вражды в отношении латышей и украинцев.

Три уголовных процесса начаты по подозрению в шпионаже. В трех из них, возбужденных еще до вторжения России в Украину, СГБ получила необходимые доказательства шпионажа и направила материалы в прокуратуру. По двум из этих уголовных процессов вынесены приговоры о лишении свободы сроком на 5 и 8 лет.

Один процесс был возбужден по факту незаконного участия в войне против Украины на стороне России.

По факту оказания помощи иностранному государству в действиях против Латвии возбуждено два уголовных дела.

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