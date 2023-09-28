ВИДЕО И ФОТО | Стрельба в Роттердаме: есть убитые(3)
В городе Роттердам в Нидерландах неизвестный устроил стрельбу, убив несколько человек, передает русская служба „Би-би-си“ со ссылкой на местные власти.
По их данным, нападавший открыл огонь в квартире, а затем в близлежащем медицинском центре «Эразмус“.
Полиция заявила, что по подозрению в обоих инцидентах арестован 32-летний житель города.
Правоохранители считают, что к нападениям был причастен только один преступник, сообщают нидерландские СМИ.
В квартире он ранил двоих, а затем поджег ее, сообщают местные СМИ. После этого мужчина направился в медицинское учреждение, где продолжил стрельбу.
В соцсети X (бывшем твиттере) роттердамской больницы «Эразмус“ появилось сообщение, призывающее не приближаться к ней. Здание окружили вооруженные полицейские из отдела особого реагирования.
Полиция заявила, что по подозрению в стрельбе задержан 32-летний житель города. О задержанном известно, что в 2021 году его задержали за жестокое обращение с животными.
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