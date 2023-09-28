ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (582-й день) | Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Россия скоро сможет закупать у Ирана ракеты
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Противовоздушная оборона Украины в ночь на 28 сентября, когда Россия запустила несколько групп ударных беспилотников, сбила более 30 дронов, сообщила пресс-секретарь Объединенного командования (ОК) “Юг“ Наталья Гуменюк. “Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной: более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы“, - заявила Гуменюк в эфире общенационального телемарафона новостей. По ее словам, в минувшую ночь украинская ПВО работала вдоль всего южного направления - в Одесской и Николаевской областях, - а также в центральных регионах. Оперативная ситуация на юге Украины достаточно напряженная, поскольку Россия не прекращает давление и ищет новую тактику действий, в том числе с использованием массированных атак беспилотников, добавила пресс-секретарь ОК “Юг“.
Позже утром Воздушные силы ВСУ уточнили, что в ночь на 28 сентября над Украиной были сбиты 34 из 44 ударных дронов типа Shahed-131 и Shahed-136, заявили. По их сведениям, беспилотники были запущены с юго-восточного направления: района Приморско-Ахтарск и мыса Чауда. К отражению атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Кроме того, за минувшие сутки ВСУ сбили шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (“Орлан“, “Зала“, “Суперкам“), говорится в сообщении.
В Херсоне в результате ночной атаки РФ один человек погиб (скончался в больнице от ранений) и еще один был ранен, сообщил офис генерального прокурора Украины. Кроме того, в ходе обстрела повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод. Всего за минувшие сутки войска РФ совершили 109 обстрелов Херсонской области, выпустив в общей сложности 604 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО “Град“, танков, БМП, авиации и БПЛА, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью ТАСС, что Москва готова к проведению полноценных переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта. Однако, по его словам, для Москвы важно, чтобы переговоры проводились “с учетом текущих реалий на земле“. Министр добавил, что для руководства РФ важно сделать все для “недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима“.
Плохие погодные условия могут повлиять на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переданных Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Об этом в эфире украинского телемарафона “Единые новости“ заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. “Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя“, - сообщил представитель ВСУ. Однако, указал он, наступление и боевые действия не закончатся. По его словам, в настоящее время украинские военные успешно отражают атаки российских войск в районе Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.
С начала вторжения российские силы похитили 132 представителя украинского местного самоуправления и органов власти, подсчитал Центр по правам человека ZMINA. Более половины похищений (71 случай) произошли в Херсонской области, еще 30 случаев - в Запорожской области. Половина задержанных - это главы общин и мэры городов, еще 22 процента - местные депутаты. Большинство похищенных (98 человек) были освобождены. В плену остаются 14 человек, о судьбе 16 ничего неизвестно. Четверо похищенных были найдены мертвыми.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 90 боевых самолетов, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую военную разведку. По ее данным, ресурс российских самолетов расходуется очень интенсивно, а необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей, в том числе из-за западных санкций.
Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Как сообщил офис президента Украины, Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку, отметив, что сотрудничество в военной сфере значительно расширяет возможности Вооруженных сил Украины на поле боя. На встрече также обсуждались вопросы усиления украинской системы противовоздушной обороны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. “НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, - заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции. Зеленский в свою очередь отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс - “вопрос времени“. Одной из тем переговоров стало усиление украинской ПВО. “Генеральный секретарь согласился приложить личные усилия для нашей поддержки, для мобилизации государств-членов альянса именно с этой целью. Нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизнь людей“, - сказал Зеленский. Визит генсека НАТО не был анонсирован.
Зеленский встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, который находится с визитом в Киеве. В ходе переговоров они обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины, рассказал президент.
Москва и Тегеран могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после 18 октября, когда истечет срок действия ограничений ООН на иранские вооружения.
Международные регулирующие органы не могут должным образом контролировать безопасность на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), следует из отчета международной экологической организации Greenpeace, направленного правительствам западных стран. По мнению специалистов Greenpeace, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет недостаточное количество инспекторов на крупнейшей в Европе атомной электростанции - всего четыре, и к тому же их доступ постоянно ограничивается российской стороной. В отчете говорится, что МАГАТЭ не в состоянии выполнять обязанности в рамках своего мандата, но не готово признать это публично, и в результате то, что Россией нарушаются принципы безопасности, не обнародуется.
Российские добровольцы из легиона “Свобода России“ зашли на территорию Белгородской области, произошел бой, говорится в сообщении легиона в Telegram-канале около 17 часов четверга. Оперативный штаб Белгородской области отрицает переход границы вооруженными людьми, но признает, что в районе сел Староселье и Теребрено на границе с Сумской областью Украины был “бой на линии разграничения“, в результате которого противник отступил.
Европейский союз продлил до 4 марта 2025 года период, в течение которого беженцы из Украины смогут получать защиту на территории ЕС. Временные меры защиты, введенные вскоре после начала российского вторжения в Украину, должны были истечь в марте 2024 года.
Три мирные жительницы погибли при обстреле Херсона, сообщил вечером глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, войска РФ обстреляли город из артиллерии.
Два человека погибли, еще шестеро ранены при обстрелах Красногоровки и Константиновки Донецкой области, сообщил вечером Офис генпрокурора Украины.
Российская авиация днем нанесла удар по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) в Донецкой области, в одном из цехов начался сильный пожар, сообщил бывший гендиректор предприятия, депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов, опубликовав видео последствий удара. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш уточнил, что около 13.10 был нанесен удар двумя ракетами, одна из которых попала в склад хранения нафталина, люди не пострадали.
По данным украинской прокуратуры, войска РФ обстреляли Красногоровку (Донецкая область) из артиллерии, в результате чего погибли два местных жителя 47 и 54 лет. Еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы.
За 10 месяцев с начала 2023 года российские войска смогли взять под контроль около 500 квадратных километров территории Украины, подсчитала The New York Times на основе данных Института изучения войны. Обе воюющие стороны, как пишет NYT, начали год с амбициозными планами, однако по итогам тяжелых боев с большими потерями итоговое изменение линии фронта оказалось незначительным, а территории переходили из рук в руки. С начала года Россия смогла занять около 857 квадратных километров, однако Украина отвоевала 370, и в итоге территориальные достижения российских войск составили около 487 квадратных километров. Это меньше площади Киева и Нью-Йорка, отмечает газета.
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