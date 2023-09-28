ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (582-й день) | Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Россия скоро сможет закупать у Ирана ракеты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью ТАСС, что Москва готова к проведению полноценных переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта. Однако, по его словам, для Москвы важно, чтобы переговоры проводились “с учетом текущих реалий на земле“. Министр добавил, что для руководства РФ важно сделать все для “недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима“.

В Херсоне в результате ночной атаки РФ один человек погиб (скончался в больнице от ранений) и еще один был ранен, сообщил офис генерального прокурора Украины. Кроме того, в ходе обстрела повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод. Всего за минувшие сутки войска РФ совершили 109 обстрелов Херсонской области, выпустив в общей сложности 604 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО “Град“, танков, БМП, авиации и БПЛА, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Позже утром Воздушные силы ВСУ уточнили, что в ночь на 28 сентября над Украиной были сбиты 34 из 44 ударных дронов типа Shahed-131 и Shahed-136, заявили. По их сведениям, беспилотники были запущены с юго-восточного направления: района Приморско-Ахтарск и мыса Чауда. К отражению атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 28 сентября, когда Россия запустила несколько групп ударных беспилотников, сбила более 30 дронов, сообщила пресс-секретарь Объединенного командования (ОК) “Юг“ Наталья Гуменюк. “Атака была массированной, но и работа противовоздушной обороны была достаточно результативной: более 30 дронов было уничтожено. Более точную цифру назовут Генштаб и Воздушные силы“, - заявила Гуменюк в эфире общенационального телемарафона новостей. По ее словам, в минувшую ночь украинская ПВО работала вдоль всего южного направления - в Одесской и Николаевской областях, - а также в центральных регионах. Оперативная ситуация на юге Украины достаточно напряженная, поскольку Россия не прекращает давление и ищет новую тактику действий, в том числе с использованием массированных атак беспилотников, добавила пресс-секретарь ОК “Юг“.

Плохие погодные условия могут повлиять на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переданных Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Об этом в эфире украинского телемарафона “Единые новости“ заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. “Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя“, - сообщил представитель ВСУ. Однако, указал он, наступление и боевые действия не закончатся. По его словам, в настоящее время украинские военные успешно отражают атаки российских войск в районе Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.

С начала вторжения российские силы похитили 132 представителя украинского местного самоуправления и органов власти, подсчитал Центр по правам человека ZMINA. Более половины похищений (71 случай) произошли в Херсонской области, еще 30 случаев - в Запорожской области. Половина задержанных - это главы общин и мэры городов, еще 22 процента - местные депутаты. Большинство похищенных (98 человек) были освобождены. В плену остаются 14 человек, о судьбе 16 ничего неизвестно. Четверо похищенных были найдены мертвыми.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 90 боевых самолетов, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую военную разведку. По ее данным, ресурс российских самолетов расходуется очень интенсивно, а необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей, в том числе из-за западных санкций.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Как сообщил офис президента Украины, Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку, отметив, что сотрудничество в военной сфере значительно расширяет возможности Вооруженных сил Украины на поле боя. На встрече также обсуждались вопросы усиления украинской системы противовоздушной обороны.