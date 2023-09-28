Европейский союз продлил меры защиты для украинских беженцев

В заявлении Совета ЕС по итогам заседания в Брюсселе сказано, что это решение принято, чтобы „дать определенность для более чем четырех миллионов украинских беженцев, которые сейчас живут в ЕС“.



„ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько понадобится“, — заявил в связи с этим исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.



ЕС напоминает, что в рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.