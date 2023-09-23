„Я хочу стать порнозвездой“ — пошлая шутка звезды американского футбола вызвала лавину критики и ненависти
Эстонская пословица гласит: сначала подумай, а только потом говори. Тайрик Хилл, играющий в Национальной футбольной лиги по американскому футболу, поступил наоборот.
Команда НФЛ «Майами Долфинс“ привлекла на этой неделе к себе много внимания. Тайрик Хилл, звездный игрок клуба, заявил в прямом эфире, что хочет заняться развлекательным бизнесом, который предназначен для взрослых после завершения карьеры, сообщает Men's Health.
„Когда я закончу свою карьеру, я хочу стать порнозвездой. Я серьезно об этом думаю. Как ты думаешь, я готов к этому?“ спросил Хилл у товарища по клубу НФЛ Майка Эванса.
От неожиданного вопроса Эванс потерял дар речи. В конце концов, он ответил, что Хилл сам должен решить, что он будет делать после окончания карьеры.
На следующий день 29-летний игрок подвергся резкой критике, поскольку СМИ серьезно отнеслись к его высказываниям. „Многие мои товарищи по команде сейчас меня ненавидят. Но это была шутка. Я действительно не хочу этого делать. Я просто пошутил“, - сказал Хилл журналистам.
На выступление Хилла отреагировали и люди, зарабатывающие деньги на интимном контенте, в том числе Кендра Ласт. “Я могу помочь ему заработать миллионы, если мы вместе будем делать контент для Onlyfans“, - прокомментировала Ласт.
В то же время были и те, кто считал, что Хиллу будет сложно пробиться на вершину в этом бизнесе. «Мужчине не так легко добиться успеха в этой области, как женщине. В то же время, как спортсмен, он, возможно, мог бы предлагать другой контент и неплохо зарабатывать, например, советами по тренировкам“, — сказала Алли Рэй.
Весной 2022 года Хилл подписал четырехлетний контракт с «Майами Долфинс“, общая стоимость которого оценивается в 120 миллионов долларов, или около 114 миллионов евро. Бывший победитель Супербоула намекнул, что рассматривает возможность завершения карьеры по окончании текущего контракта.
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