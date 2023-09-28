США выдвинули Украине условия поддержки. Что это значит?

„Зная привычку украинских властей затягивать проведение реформ до последнего момента, сейчас дедлайны очень четкие и привязаны к конкретным направлениям“, - указал в беседе с DW первый зампредседателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин, представляющий фракцию “Голос“. По его мнению, несмотря на жесткие сроки, все реформы из переданного США списка могут быть проведены Киевом вовремя.

Также в течение этого срока должно быть законодательно закреплено обязательное раскрытие информации о доходах и имуществе госслужащих и судей и финансовой деятельности политических партий, проведен независимый, прозрачный отбор кандидатуры нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и завершен перезапуск Высшего совета правосудия. На реформирование судебной ветви власти, Минобороны и всех силовых ведомств дается от трех месяцев до полутора лет.

К наиболее неотложным преобразованиям в нем отнесены усиление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ряд шагов по укреплению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), к которым относится, например, увеличение штата бюро до 300 человек и сохранение его независимости. На выполнение этих мер отводится три месяца.

Ранее издание “Украинская правда“ обнародовало текст письма, которое зампомощника президента США по нацбезопасности Майк Пайл направил Координационной платформе доноров. Письмо (по данным издания, его получили также премьер-министр Украины и Офис президента) содержит перечень приоритетных реформ, которые должен реализовать Киев. В нем прописаны четкие временные рамки проведения реформ и их приоритетность. В то же время “Украинская правда“ отмечает, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

„Перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу - цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают“, - отмечается в сообщении посольства США в Киеве.

„Если украинские власти перестанут наступать на те же грабли и сразу будут делать все правильно, как требуют наши партнеры, и будут предлагать решения, которые можно квалифицировать как соответствующие рекомендациям, то можно уложиться в сроки. Не легко, но можно“, - считает Юрчишин. И добавляет, что для всех реформ, которые Украине нужно завершить в течение трех месяцев, в Верховной раде уже есть законопроекты, за которые необходимо только проголосовать.

Реформы в обмен на оружие?

Письмо с перечнем реформ, направленное Киеву американскими властями, вызвало в Украине бурные дебаты. Хотя в его тексте, обнародованном “Украинской правдой“, и не указано, какая именно помощь от Соединенных Штатов ставится в зависимость от проведения Украиной реформ, однако ряд аналитиков расценили случившееся как предложение “реформы в обмен на оружие“.

„Да, реформы нужны. И США вполне могут требовать их в обмен на финансирование украинского бюджета, гуманитарной помощи, разных программ. Но не поставок оружия, ведь снаряды и танки у нас никто не ворует и на базарах не продает. Нам очень прозрачно намекают: “Реформируйтесь или сдохните“, - не скрывает эмоций телеведущая с канала “Общественное Крым“ Лариса Волошина.

Бывший и.о. генпрокурора Украины, депутат Рады нескольких предыдущих созывов Виктор Чумак акцентирует внимание на том, что требования США относительно реформ не новы для Украины, о них международные партнеры говорили начиная с 2014 года, однако в течение этого времени Киев не проводил их, а имитировал. “Для чего? Власть менялась и каждая новая отвоевывала себе время для бесконтрольного обогащения. Теперь инструмент Запада - это оружие и военная поддержка. Значит, на кону не просто поддержка, а само существование государства“, - написал в Facebook Чумак.