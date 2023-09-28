МНЕНИЕ | Танцы в аду. Юля Варшавская об эмигрантке, которая пережила Освенцим и учит нас любить жизнь

Дальше даже простое перечисление фактов кажется сценарием самого жуткого фильма про нацистов. Знаете, из тех, про которые скептики-продюсеры говорят: «Это слишком нереалистично“. Но бывают времена страшнее любого кино. При въезде в концлагерь их с родителями разделили — позже Эдит с сестрой поймут, что они оказались узницами, а маму и папу сразу отправили в газовую камеру.

К началу войны Эдит была обычным подростком, мечтала стать профессиональной балериной (раз уж с гимнастикой не задалось) и каждый день после школы проводила по нескольку часов в танцевальной студии. В 1941 году первый раз влюбилась, а в 1943-м её отца первый раз забрали в концлагерь. Через несколько месяцев он вернулся домой, но ненадолго — в 1944 году в Аушвиц (это немецкое название лагеря, а Освенцим — польское имя города) забрали всю их семью.

Тем более что Эдит Эгер — в полной мере эмигрантка, только бежала не из Российской империи от революции, как другие наши героини, а уехала в США после Второй мировой войны, спасаясь от своего страшного прошлого. Она родилась в 1927 году в городе Кошице в Чехословакии (в 1938-м он был передан Венгрии, а сейчас является частью Словакии) в венгерской еврейской семье. Если бы не происхождение, у неё были бы перспективы стать олимпийской чемпионкой — с детства она занималась гимнастикой и была отобрана среди лучших для тренировок. Но евреев к соревнованиям тогда уже не допускали.

Мне повезло сделать с Эдит два интервью для Forbes Woman: во время нашего первого разговора ей было 92, и она была «подающей надежды“ писательницей, потому что выпустила свою первую книгу «Выбор“, которая моментально стала мировым бестселлером. В следующий раз мы говорили спустя год — к публикации её второй книги «Дар“. Я видела Эдит только на экране ноутбука — крошечную, с трудом говорящую, — но даже через тысячи километров чувствовала, как она наполняет меня смыслом и светом. Поэтому день рождения Эдит кажется мне отличным поводом вспомнить её главный урок всем нам — урок любви к жизни.

Марш смерти, о котором говорит Эдит, случился через некоторое время после эвакуации Аушвица: в марте 1945 года узников вели работать на завод по производству боеприпасов рядом с чешской границей, но там случился пожар. Тогда их погнали в Гунскирхен — после недель почти без еды, в жутком истощении, большинство были в лихорадке и изувечены. Но Эдит и её сестра каким-то образом дошли — и просто упали в гору мёртвых тел. Девочки были настолько истощены, что, когда пришли американские солдаты освобождать лагерь, Эдит лишь смогла пошевелить рукой из-под какого-то трупа. Однако её заметили — и спасли. Она весила около 30 килограммов, у неё были брюшной тиф, пневмония и плеврит, а ещё перелом в спине — но, пишет она, «мы прошли последнюю селекцию. Мы живы. Мы вместе. Мы свободны“.

И здесь Эгер дает нам первый важный урок: «Я могла бы съесть его, но забралась на верхнюю полку к своим подругам и поделилась с ними. Позже, во время марша смерти от Маутхаузена до Гунскирхена, я начала падать — а если ты переставал идти, тебя расстреливали. Я шла всё медленнее, и девочки, с которыми я почти год назад разделила хлеб, сделали из рук что-то вроде стула и понесли меня. Самое важное, чему я тогда научилась: сотрудничество и кооперация, а не конкуренция. Я пронесла это через всю свою жизнь во всём, что делаю“.

В один из дней ему указали на Эдит, и он велел ей станцевать под вальс «На прекрасном голубом Дунае“. В то время он выбирал, кого отправит в газовую камеру. Эдит рассказывала мне в интервью, что каждую свободную минуту в лагере представляла себя танцующей на сцене Будапештского оперного театра. В те минуты, когда её заставил делать «па“ в бараке Менгеле, она снова закрыла глаза и унеслась в свои фантазии. Ему понравилось — до такой степени, что он кинул девочке буханку хлеба.

Задача девочек — как-то выжить в этом аду, не умереть от голода и нагрузок или по прихоти жестокого надсмотрщика. Но Эдит удалось большее: она поняла, как для этой цели использовать свои врожденные способности. В лагерь приезжал человек, который получил среди заключенных кличку «Ангел Смерти из Освенцима“: безжалостный доктор Иозеф Менгеле, который ставил над узниками лагерей ужасающие медицинские эксперименты. Просто уничтожать людей изощренными способами ему, видимо, было скучно, поэтому он искал в лагере талантливых евреев, чтобы они его развлекали. Такой конкурс народного танца в аду.

„На самом деле умереть, конечно, проще, чем жить“, — сказала она мне, вспоминая те события.

Почему она выжила? Откуда в 17-летней девочке взядись эти сумасшедшие внутренние силы? Эдит и сама задавала себе этот вопрос на протяжении многих лет. «У меня ушло несколько десятилетий, чтобы понять: к своей жизни можно подойти с другим вопросом. Не «почему я выжила“, а «что делать с принадлежащей мне жизнью?“ — написала она в книге «Выбор“.

И она придумала. После войны, оправившись, насколько это было возможно, от пережитого и поправив здоровье, Эдит вышла замуж за Альберта (Бела) Эгера. Об этом решении она рассказывает с потрясающей честностью и иронией: «Может быть, я бы не вышла замуж так рано, потому что, знаете, я была после войны такой тощей, вечно голодной, очень одинокой, а этот человек накормил меня венгерской ветчиной и салями. Я тогда даже не знала, что такое брак, мне было всего 17 лет“. (Через 20 лет брака, родив троих детей, Эдит и Бел разведутся: она почувствует, что не может сделать рывок в карьере, пока они вместе. Но самое поразительное не это — ещё через пару лет они снова поженятся, но уже осознанно и навсегда.)

Кто знает, может быть, одна Эгер бы не решилась на эмиграцию в США в 1949 году — без знания английского и какого-то понимания, чем заниматься в новой стране. «Когда я приехала в Америку, я никому не говорила о том, что пережила в Освенциме, потому что не знала, как на это отреагируют окружающие. Теперь я понимаю, как важно делиться своими переживаниями“, — рассказывала Эдит.