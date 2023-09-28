Таллинн предлагает множество возможностей заниматься спортом бесплатно

По словам вице-мэра Тийта Терика, Таллинн на протяжении многих лет делал существенные инвестиции в спортивную инфраструктуру.

„Помимо спортивных комплексов и залов, в столице множество сооружений, позволяющих круглый год заниматься спортом бесплатно. Мы хотим, чтобы спорт и активный образ жизни были доступны всем и не зависели от материального положения. Именно поэтому мы построили во всех районах города уличные площадки с тренажерами, площадки для игр в мяч, и развиваем в сотрудничестве с партнерами сеть троп здоровья“, - сказал вице-мэр.

„Уже три года мы предоставляем горожанам возможность бесплатно пользоваться школьными спортивными сооружениями в летний период. Этим летом для занятий спортом было открыто 18 школьных стадионов. Мы работаем над тем, чтобы открыть для всех желающих еще больше школьных стадионов и сделать их доступными в течение всего года в часы, когда там не проводятся уроки“, - добавил Терик.

В Таллинне насчитывается 85 принадлежащих городу комплексов для занятий спортом и игр с мячом - например, в баскетбол, футбол или теннис. Несколько стадионов открыты для свободного посещения, когда они не используются для запланированных тренировок или соревнований.

Для любителей экстремальных видов спорта в городе предусмотрено 17 специальных зон, включая скейт-парки, памп-треки и площадки для паркура. В молодежном центре Пяэскюла находится единственный в городе крытый скейт-парк для любителей BMX, скейтбординга, роликовых коньков и самокатов. На месте можно взять напрокат шлемы и прочее защитное оборудование, а также самокаты и скейтборды. Стоимость посещения – 3 евро.