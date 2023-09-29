29.09.2023, 12:50
Правительство хочет удвоить все штрафы. Правовед: это больше всего ударит по малообеспеченным и особо не повлияет на законопослушание(14)
ФОТО: RENE RIISALU
Заведущая кафедрой уголовного права юридического факультета Тартуского университета профессор Аннели Соо считает, что план правительстве удвоить размер штрафов наиболее сильно и незаслуженно повлияет на малообеспеченные группы населения.
В правительстве Каи Каллас родился план повысить „весомость“ одной штрафной единицы с нынешних четырех евро до восьми евро, а размер предупредительного штрафа - с пяти до 10 евро. В результате этого в казну в год будет поступать около 12 млн евро дополнительного дохода. Правительство к тому же указало в качестве предлога для введения этой меры также необходимость ориентировать людей на более законопослушное поведение.