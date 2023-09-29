Правительство хочет удвоить все штрафы. Правовед: это больше всего ударит по малообеспеченным и особо не повлияет на законопослушание

В правительстве Каи Каллас родился план повысить „весомость“ одной штрафной единицы с нынешних четырех евро до восьми евро, а размер предупредительного штрафа - с пяти до 10 евро. В результате этого в казну в год будет поступать около 12 млн евро дополнительного дохода. Правительство к тому же указало в качестве предлога для введения этой меры также необходимость ориентировать людей на более законопослушное поведение.