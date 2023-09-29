Новости Эстонии
29.09.2023, 12:50

Правительство хочет удвоить все штрафы. Правовед: это больше всего ударит по малообеспеченным и особо не повлияет на законопослушание

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Аннели Соо
Аннели Соо
ФОТО: RENE RIISALU

Заведущая кафедрой уголовного права юридического факультета Тартуского университета профессор Аннели Соо считает, что план правительстве удвоить размер штрафов наиболее сильно и незаслуженно повлияет на малообеспеченные группы населения.

В правительстве Каи Каллас родился план повысить „весомость“ одной штрафной единицы с нынешних четырех евро до восьми евро, а размер предупредительного штрафа - с пяти до 10 евро. В результате этого в казну в год будет поступать около 12 млн евро дополнительного дохода. Правительство к тому же указало в качестве предлога для введения этой меры также необходимость ориентировать людей на более законопослушное поведение.

„По-человечески понятно, что в контексте дефицита государственного бюджета ищутся дополнительные источники доходов и способы экономии, но уголовное право может стать той областью, к которой стоит подойти научно обоснованно и, глядя на перспективу“, - отметила Аннели Соо в интервью изданию Forte, комментируя планы правительства.

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