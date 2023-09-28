Киберспортсмены из РФ заявили, что им не выплатили 200 тысяч долларов призовых за победу на турнире по Fortnite из-за российского гражданства

В августе Абдрахманов и Люсико выиграли турнир FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals по игре Fortnite. Спортсмены играли из Беларуси, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. Но организатор турнира Epic Games — разработчик Fortnite, Gears of War и Unreal Tournament — по словам спортсменов, отказался выплачивать призовые. Абдрахманов рассказал, что его также дисквалифицировали с турнира FNCS в Копенгагене.

В службе поддержки Fortnite Абдрахманову заявили, что не могут выплатить деньги, потому что игроки родом из «региона, ограниченного в получении призов“. Epic Games внесла Россию в этот список после вторжения войск РФ в Украину, что указано в правилах FNCS Major 3, отмечает Sports.ru. Беларуси в этом списке не было.

«Поддержка отвечает раз в день и все время присылает одинаковые сообщения. Скоро мы получим визы, потратили много времени, денег на это, а в итоге нас просто обманули. <…> Моему партнеру по команде 17 лет, он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан“, - написал Абдрахманов в треде в соцсети «X“.

В Epic Games официально не комментировали решение не выплачивать призовые игрокам.

После начала полномасштабной войны в Украине российских спортсменов отстранили от большинства международных соревнований.

Международная федерация киберспорта (IESF) также запретила российским киберспортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом РФ, однако отменила свое решение в конце августа 2023 года. Как отмечал Sports.ru, решение IESF касалось только турниров организации, которые не особо ценятся в киберспорте.

После отмены запрета сборная Украины по игре Dota 2 отказалась продолжать выступление в плей-офф чемпионата мира по Dota 2 под эгидой IESF.

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