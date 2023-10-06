Отсутствие финансирования: эстонские танцоры вынуждены отбираться на Олимпийские игры за свой счет(5)
В конце сентября в городе Лёвен (Бельгия) состоялся чемпионат мира по брейкингу, который является одним из важных отборочных этапов в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Корреспондент RusDelfi пообщался с танцором брейк-данса из Эстонии, который рассказал о всех сложностях попадания на ОИ.
После вхождения брейкинга в семью олимпийских видов спорта выработалась система отбора танцоров, на основе которой можно попасть на Олимпиаду и побороться за награды. Система заключается в следующем: 4 лучших танцора от каждой страны (2 девушки и 2 парня) должны участвовать в отборочных этапах в виде соревнований, проводимых под эгидой WDSF (всемирная федерация танцевального спорта), отвечающей за олимпийский брейкинг, и тем самым зарабатывать баллы, на основе которых составляется рейтинг, где сорок лучших танцоров продолжат борьбу за поездку на Олимпиаду.
На сегодняшний день за всё время отборов было проведено двадцать одно соревнование в разных странах. Танцоры из Эстонии смогли принять участие всего в пяти соревнованиях, проходивших в России (2021 году), Испании, Корее и Бельгии. Причина в неразрешённой ситуации между Эстонским олимпийским комитетом и спортивными танцевальными организациями, из-за чего страдают танцоры, представляющие Эстонию на международном уровне.
Из-за полного отсутствия финансирования спортсменам очень тяжело отправиться на отборочные этапы, а иногда это и вовсе невозможно. Даже когда получается накопить деньги и поехать, эстонским танцорам приходится выступать без права на ошибку, то есть постараться выступить на таком уровне, чтобы хоть как-то компенсировать пропущенные отборочные этапы. Отсюда следует ряд проблем, влияющих на результат танцора: первое – это внутреннее психологическое давление, потому что ты должен выступить на 200%, и все равно этого будет недостаточно, так как совершенно неясно, сможет ли спортсмен вообще поехать на следующие соревнования.
Вторая проблема вытекает из первой. Из-за недостаточного количества отборочных этапов эстонские танцоры не могут должным образом раскрыть свой потенциал, поскольку танцоры из других стран, посещая все соревнования, будут по рейтингу выше из-за накопленных баллов, хотя в конкретном соревновании могут по результату находиться намного ниже наших спортсменов. К сожалению, в данный момент танцорам из Эстонии и тренерскому составу приходится преодолевать множество трудностей и проблем, с которыми не сталкиваются представители других стран.
В других сборных задача простая: они должны хорошо тренироваться и показывать то, на что способны. Они не думают о том, как поехать на соревнования, где найти деньги и как поехать на следующие соревнования. Приезжая, они уже зарабатывают баллы, и, даже если что-то у танцора не получилось на одних соревнованиях, он приезжает домой, исправляет ошибки и на следующих этапах выступает лучше. Да и в целом отношение спортивных структур других сборных по брейкингу к своим танцорам заметно лучше. Сборные других стран приезжают в одинаковой форме, с символикой своей страны и в полном составе, а некоторые приезжают на такие соревнования, как чемпионат Европы и чемпионат мира, даже со своими массажистами.
Для эстонских танцоров приехать на соревнования - это уже победа. Но, несмотря на непростую ситуацию вокруг эстонского брейкинга, наши танцоры достойно представляют страну в надежде на то, что с улучшением ситуации они действительно смогут показать тот уровень, на который способны, что качественно отразится на результатах в целом и на рейтинге.
На прошедшем чемпионате мира, который состоялся в Лёвене, от Эстонии смогли принять участие Игнат Лахно в категории “B-boys“ и в категории “B-girls“ Карина Екименко, а также их наставники Вадим и Дмитрий Силиченко. В категории “B-boys“ было 97 участников, из которых после первого соревновательного круга дальше прошли 64 лучших танцора, и в этот раз, к сожалению, эстонскому танцору попасть в их число не удалось. Своё дело сделало волнение и отсутствие опыта выступления на таких крупных титульных соревнованиях, тем более, что в последних отборочных соревнованиях Игнат Лахно участвовал в мае прошлого года в Испании в городе Камбрильс, где смог попасть в топ-64.
В категории „B-girls“ принимала участие 81 девушка, из которых после первого соревновательного круга осталось 32. Карина смогла занять 27-е место и продолжить выступления, уступив очень опытной и известной представительницы Японии в самом батле. На ее выступлении также сказалось волнение и отсутствие опыта танцев на соревнованиях такого уровня. Карина является одной из самых успешных представительниц эстонского брейкинга. В Камбрильсе на отборочных этапах она попала в топ-7 лучших, а в Мадриде - в топ-4. Это говорит о том, что уровень эстонских танцоров позволяет конкурировать и бороться за олимпийские путевки при должном финансировании и поддержке.
Последние соревнования, на которых будет возможность набрать недостающие баллы и попасть в топ-40 лучших танцоров, состоятся через 3 месяца в Гонконге. У Карины есть потенциал набрать недостающие баллы и продолжить борьбу за олимпийские путевки в том случае, если удастся найти деньги и отправиться на это выступление. Абсурд ситуации заключается в том, что Карина, занимающая на чемпионате мира 27-е место, должна бороться за недостающие баллы, чтобы благодаря рейтингу попасть в топ-40 лучших танцоров.
RusDelfi обратились в ЭОК (Эстонский олимпийский комитет) за дополнительными комментариями.
„В Олимпийском комитете Эстонии существуют системы поддержки, которые срабатывают при достижении спортсменами определенных результатов. На данный момент среди получателей поддержки нет спортсменов, занимающихся брейк-дансом и имеющих необходимый уровень спортивной подготовки“, — сказал генеральный ЭОК Сийм Суклес
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