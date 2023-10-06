Отсутствие финансирования: эстонские танцоры вынуждены отбираться на Олимпийские игры за свой счет

Вторая проблема вытекает из первой. Из-за недостаточного количества отборочных этапов эстонские танцоры не могут должным образом раскрыть свой потенциал, поскольку танцоры из других стран, посещая все соревнования, будут по рейтингу выше из-за накопленных баллов, хотя в конкретном соревновании могут по результату находиться намного ниже наших спортсменов. К сожалению, в данный момент танцорам из Эстонии и тренерскому составу приходится преодолевать множество трудностей и проблем, с которыми не сталкиваются представители других стран.

Из-за полного отсутствия финансирования спортсменам очень тяжело отправиться на отборочные этапы, а иногда это и вовсе невозможно. Даже когда получается накопить деньги и поехать, эстонским танцорам приходится выступать без права на ошибку, то есть постараться выступить на таком уровне, чтобы хоть как-то компенсировать пропущенные отборочные этапы. Отсюда следует ряд проблем, влияющих на результат танцора: первое – это внутреннее психологическое давление, потому что ты должен выступить на 200%, и все равно этого будет недостаточно, так как совершенно неясно, сможет ли спортсмен вообще поехать на следующие соревнования.

На сегодняшний день за всё время отборов было проведено двадцать одно соревнование в разных странах. Танцоры из Эстонии смогли принять участие всего в пяти соревнованиях, проходивших в России (2021 году), Испании, Корее и Бельгии. Причина в неразрешённой ситуации между Эстонским олимпийским комитетом и спортивными танцевальными организациями, из-за чего страдают танцоры, представляющие Эстонию на международном уровне.

После вхождения брейкинга в семью олимпийских видов спорта выработалась система отбора танцоров, на основе которой можно попасть на Олимпиаду и побороться за награды. Система заключается в следующем: 4 лучших танцора от каждой страны (2 девушки и 2 парня) должны участвовать в отборочных этапах в виде соревнований, проводимых под эгидой WDSF (всемирная федерация танцевального спорта), отвечающей за олимпийский брейкинг, и тем самым зарабатывать баллы, на основе которых составляется рейтинг, где сорок лучших танцоров продолжат борьбу за поездку на Олимпиаду.

В других сборных задача простая: они должны хорошо тренироваться и показывать то, на что способны. Они не думают о том, как поехать на соревнования, где найти деньги и как поехать на следующие соревнования. Приезжая, они уже зарабатывают баллы, и, даже если что-то у танцора не получилось на одних соревнованиях, он приезжает домой, исправляет ошибки и на следующих этапах выступает лучше. Да и в целом отношение спортивных структур других сборных по брейкингу к своим танцорам заметно лучше. Сборные других стран приезжают в одинаковой форме, с символикой своей страны и в полном составе, а некоторые приезжают на такие соревнования, как чемпионат Европы и чемпионат мира, даже со своими массажистами.

Для эстонских танцоров приехать на соревнования - это уже победа. Но, несмотря на непростую ситуацию вокруг эстонского брейкинга, наши танцоры достойно представляют страну в надежде на то, что с улучшением ситуации они действительно смогут показать тот уровень, на который способны, что качественно отразится на результатах в целом и на рейтинге.

На прошедшем чемпионате мира, который состоялся в Лёвене, от Эстонии смогли принять участие Игнат Лахно в категории “B-boys“ и в категории “B-girls“ Карина Екименко, а также их наставники Вадим и Дмитрий Силиченко. В категории “B-boys“ было 97 участников, из которых после первого соревновательного круга дальше прошли 64 лучших танцора, и в этот раз, к сожалению, эстонскому танцору попасть в их число не удалось. Своё дело сделало волнение и отсутствие опыта выступления на таких крупных титульных соревнованиях, тем более, что в последних отборочных соревнованиях Игнат Лахно участвовал в мае прошлого года в Испании в городе Камбрильс, где смог попасть в топ-64.