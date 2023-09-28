Каю Каллас признали либералом года

В своей благодарственной речи по случаю награждения Каллас рассказала, что, работая адвокатом, часто сталкивалась с несправедливостью. „Большие обижают маленьких, а маленькие злоупотребляют своими правами или кооперируются против больших. Желание сделать общество более справедливым стало причиной моего решения заняться политикой“, – сказала Каллас.

Она также отметила, что мир сильно изменился по сравнению с тем временем, когда она 13 лет назад пришла в политику.

„Теперь мы должны бороться не только за справедливость, но и за свободу. Нападение России на Украину – это нападение на свободу и демократию, – подчеркнула премьер-министр. – Говорят, что цену свободы понимаешь, когда ее отнимают. Мои бабушки и дедушки были лишены свободы. Я родилась во время советской оккупации, поэтому я отношусь к поколению, которое жило без свободы. Поэтому я умею ценить ту свободу, которая у нас есть, и не воспринимаю ее как должное“.