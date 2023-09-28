ЧП и криминал
28.09.2023, 13:46

Разрушитель „Могилы шведского короля“ предстал перед судом. Кто он и что ему грозит?

 
Так выглядит сейчас каменный могильник в деревне Варуди-Ванакюла, известный как Rootsi kuninga haud – «Могила шведского короля».
Так выглядит сейчас каменный могильник в деревне Варуди-Ванакюла, известный как Rootsi kuninga haud – «Могила шведского короля».
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Три с половиной года назад перед женщиной, случайно оказавшейся рядом с каменным могильником в деревне Варуди-Ванакюла в Ляэне-Вирумаа, предстала картина, потрясшая ее до глубины души, пишет издание Eesti Päevaleht.

«Стоял замечательный день, - сообщила в среду, 27 сентября, в зале суда Лиза. Женщина живет недалеко от каменного могильника, признанного памятником культуры, и сразу обратила внимание на то, что на краю поля что-то изменилось. - Там валялся всевозможный мусор, старая покрышка. Покрышку я выбросила“.

Лиза посмотрела на находящийся рядом каменный могильник, которого называют «Могилой шведского короля“. Это нагромождение камней, составляющее в диаметре 25 метров, невозможно не заметить. По бытующей в этих краях легенде здесь захоронены останки какого-то шведского правителя или знатного воина.

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