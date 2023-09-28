28.09.2023, 13:46
Разрушитель „Могилы шведского короля“ предстал перед судом. Кто он и что ему грозит?
ФОТО: | Delfi Meedia
Три с половиной года назад перед женщиной, случайно оказавшейся рядом с каменным могильником в деревне Варуди-Ванакюла в Ляэне-Вирумаа, предстала картина, потрясшая ее до глубины души, пишет издание Eesti Päevaleht.
«Стоял замечательный день, - сообщила в среду, 27 сентября, в зале суда Лиза. Женщина живет недалеко от каменного могильника, признанного памятником культуры, и сразу обратила внимание на то, что на краю поля что-то изменилось. - Там валялся всевозможный мусор, старая покрышка. Покрышку я выбросила“.