Разрушитель „Могилы шведского короля“ предстал перед судом. Кто он и что ему грозит?

«Стоял замечательный день, - сообщила в среду, 27 сентября, в зале суда Лиза. Женщина живет недалеко от каменного могильника, признанного памятником культуры, и сразу обратила внимание на то, что на краю поля что-то изменилось. - Там валялся всевозможный мусор, старая покрышка. Покрышку я выбросила“.