Опрос: отставку премьер-министра Каи Каллас по-прежнему поддерживают две трети респондентов

В четвертый раз Ühiskonnauuringute Instituut опрашивал респондентов, должна ли премьер-министр подать в отставку из-за скандала, связанного с российскими перевозками.

Участникам опроса задавался следующий вопрос: «Как вы считаете, должна ли Кая Каллас уйти с поста премьер-министра?“. 27% опрошенных ответили «Нет“ или «Скорее нет“, 66% «Скорее да“ или «Да“, 7% затруднились ответить на вопрос.

Исходя из партийных предпочтений, отставку Каи Каллас поддерживают 98% сторонников Консервативной народной партии Эстонии, 92% сторонников Центристской партии, 91% сторонников Isamaa и 57% сторонников Социал-демократической партии Эстонии. 45% сторонников партии Eesti 200 считают, что Кая Каллас должна оставить свой пост, это мнение разделяют 9% сторонников Партии реформ, 85% участников опроса, поддерживающих реформистов, полагают, что Каллас не должна уходить в отставку.

Результаты опросов, провидимых с конца августа, показывают о том, что отставку Каи Каллас поддерживают 66% опрошенных, то есть немногим более двух третей респондентов.

В опросе Norstat, который был проведен в интернет-среде 25 сентября, приняли участие 1000 граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше.

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