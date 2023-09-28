Рийгикогу не поддержал создание комиссии по расследованию дела Каи Каллас

За отклонение законопроекта проголосовали 52 депутата (представители коалиционных Партии реформ, социал-демократов и Eesti 200), против были 16 членов Рийгикогу (представители оппозиционных Центристской партии и Isamaa). Не голосовали 27 депутатов, большинство из которых составили депутаты от Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

На прошлой неделе конституционная комиссия приняла решение не поддерживать представленный Центристской партией проект решения о создании в парламенте отдельной комиссии по расследованию обстоятельств предпринимательской деятельности мужа премьер-министра Каи Каллас на российском направлении, но голосование должно было пройти и в зале заседаний Рийгикогу.

Проект решения планировалось внести в повестку дня Рийгикогу во вторник на прошлой неделе, но тогда его не стали рассматривать, несмотря на то, что он был внесен вовремя.

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