ЧЭ по футболу:„Флора“ одолела „Таммеку“ в меньшинстве, а „Вапрус“ совершил сумасшедший камбэк и обыграл „Транс“

В Тарту „Флора“ пропустила гол от Хермана Педмансона уже на 14-й минуте матча и была вынуждена играть вдесятером с 36-й минуты, когда Михаилу Колобову. была показана красная карточка.

Камбэк „Флоры“ начался в самом начале второго тайма, когда сначала Сергей Зенёв сравнял счет, а через несколько минут Хенрик Оямаа вывел гостей вперед - 2:1. Больше голов зрители не увидели и „Флора“ одержала такую важную победу.

Настоящий триллер случился в Пярну, где местный „Вапрус“ обыграл нарвский „Транс“ со счетом 3:2. К 90-й минуту гости выигрывали со счетом 2:1 и все решилось в дополнительное время. Сначала нападающий „Вапруса“ Роналдо Тийсмаа реализовал пенальти, а потом забил с игры и принес своей команде сладкую победу.

В первой игре дня таллиннский „Калев“ одержал дома победу над „Пайде“ со счетом 2:1. В составе таллиннской команды дубль на свой счет записал Тристан Тоомас Теэвяли. В самой концовке встречи Гердо Юхкам сократил отставание в счете, но на большее гостей не хватило.

„Вапрус“ и „Нымме Калью“ делят третье место, набрав 42 очка, а у „Калева“ и „Пайда“ по 39 очков.

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