Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нарве 86-летней Капитолины

Возможно, Капитолина не может самостоятельно найти дорогу домой, и, к сожалению, у нее нет с собой телефона. По словам близких друзей, она любит гулять в районе железнодорожного вокзала, посещать центры Fama и Astri. Полиция проверила все эти места, но пока найти Капитолину не смогла, поиски продолжаются.