ЧП и криминал
27.09.2023, 20:45

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нарве 86-летней Капитолины

 
Пропавшая Капитолина
Пропавшая Капитолина
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 86-летней Капитолины, которая сегодня около полудня ушла из дома на улице Креэнхольми в Нарве и до сих пор не вернулась.

Возможно, Капитолина не может самостоятельно найти дорогу домой, и, к сожалению, у нее нет с собой телефона. По словам близких друзей, она любит гулять в районе железнодорожного вокзала, посещать центры Fama и Astri. Полиция проверила все эти места, но пока найти Капитолину не смогла, поиски продолжаются.

Капитолина худая, маленького роста, у нее короткие седые волосы. На ней были черные спортивные штаны и белая обувь.

Всех, кто увидит Капитолину, полиция просит позвонить по телефону 112.

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