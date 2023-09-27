ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (581-й день) | Россия строит новую железную дорогу к Мариуполю, чтобы „кардинально снизить зависимость“ от Крымского моста
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украинские военные в минувшие сутки имели успех вблизи сел Клещеевка, Отрадовка и Шумы на бахмутском направлении
Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского телемарафона.
Наши защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. В частности, за минувшие сутки имеем успех вблизи Клещеевки, Одрадовки и Шумов. Там наши защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов из занятых рубежей, продолжают закрепляться на достигнутых позициях.
Также противник не оставляет своей идеи отбить утраченные позиции вблизи Клещеевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары по позициям наших защитников. Мы держим оборону, держим надежно наши рубежи, и продолжаем наносить огневое поражение по противнику.
Илья Евлаш не привел никаких подробностей случившегося. По имеющимся видеозаписям видно, что в этом районе идут бои между украинской и российской армиями вдоль железной дороги Горловка-Бахмут.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись вперед на донецком направлении, но не привел никаких подробностей.
Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Россия строит новую железную дорогу в аннексированной Донецкой области.
Она должна связать Мариуполь, Волноваху и Донецк прямым сообщением с российскими Таганрогом и Ростовом-на-Дону.
По его данным, уже начато строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.
„На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом“, — пишет Андрющенко в своем телеграм-канале.
Последствия удара по жилому дому в Донецке
Утром 27 сентября, по сообщению МЧС самопровозглашенной ДНР, из-за обстрела значительные повреждения получило трехэтажное жилое здание. По данным спасателей, один человек погиб и один пострадал.
Приграничное село Большетроицкое в Белгородской области второй раз за день попало под обстрел, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
„Вооруженные силы Украины повторно обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается“, — сообщил Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что житель Большетроицкого пострадал при обстреле села утром 27 сентября.
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине ракет С-300, которые требуют ремонта. Россия призвала отменить это решение
Парламент Республики Болгария большинством голосов одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине, в частности ракет типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300, которые требуют ремонта. Об этом ТАСС сообщил лидер политической партии «Возрождение“ Костадин Костадинов по итогам закрытой части заседания парламента.
„Наша страна не имеет возможности самостоятельно отремонтировать эти боеприпасы, а их использование могло бы создать серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина декларировала, что имеет возможности ввести в эксплуатацию подобные боеприпасы с дефектами“, — заявили в парламенте Болгарии в открытой части заседания.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили, что передача оружия Украине недопустима без получения предварительного письменного согласия России.
„Таким образом, речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам“, — заявили в службе.
Российская сторона призвала Болгарию «пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества“.
В ГУР Минобороны Украины рассказали, что удар по зданию штаба Черноморского флота РФ был проведен в рамках операции „Крабовая ловушка“, пишет „РБК-Украина“.
„„Крабовая ловушка“ обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб Черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки“, — заявил изданию представитель ГУР Андрей Черняк.
„Ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия“, — сказал он.
Силы спецопераций Украины утверждали, что при ударе якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов, 105 военных получили ранения.
Подтверждения информации о гибели Соколова из независимых источников не было. 26 сентября Минобороны России показало заседание коллегии, в котором по видеосвязи принимал участие Соколов.
Один человек погиб и один ранен из-за обстрела жилого дома в поселке Абакумова в Кировском районе Донецка, сообщает пресс-служба управления МЧС по аннексированной ДНР.
По данным ведомства, взрывное устройство попало в трехэтажный многоквартирный дом около восьми утра. Из-за случившегося обрушились кровля и перекрытия в одной из квартир на третьем этаже.
„Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину 1960 года рождения и передали бригаде скорой медицинской помощи. В 12:24 обнаружено и извлечено из-под завалов тело погибшего мужчины. На данный момент поисково-спасательные работы завершены“, — говорится в сообщении ведомства.
Обломки беспилотника со взрывным устройством нашли в Калининском районе Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу. Согласно этим данным, из-за случившегося никто не пострадал.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Саратовской области нашли обломки беспилотника самолетного типа, который, по предварительной информации, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе.
Обломки БПЛА упали в поле возле деревни Кленовые Вершины (420 километров от границы). На месте крушения появилась огромная воронка. Дрон нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами, утверждает Shot.
В Крыму задержали российского военного, покинувшего часть и уехавшего на поезде домой
По данным телеграм-канала Astra, в Крыму в ночь на 27 сентября с пассажирского поезда сняли российского военного, который покинул свою часть и поехал на поезде в Ростовскую область.
Старшего лейтенанта командира взвода воинской части 72153 Сергея Б. задержали на станции Владиславовка в Кировском районе аннексированного Крыма. Утверждается, что старший лейтенант взял табельный пистолет Макарова и покинул свою часть в Сакском районе Крыма, купив билет на поезд „Симферополь — Первомайская“.
В ВСУ заявили, что наемники ЧВК Вагнера вернулись на восток Украины. Лагеря в Беларуси расформировывают
Об этом начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил «РБК-Украина“.
„Мы подтверждаем, что „вагнеровцы“ присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК Вагнера, которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформировывают их лагеря. Их там было около восьми тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на восток Украины для участия в боевых действиях — и как инструкторы, и как военнослужащие“ — рассказал изданию Евлаш.
По его словам, российское командование планирует привлечь около 500 человек для участия в войне в Украине.
„Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного главаря Пригожина. Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой, „геймченджером“ они не станут“, — считает Евлаш.
Ранее о возвращении бойцов ЧВК Вагнера на поле боя под Бахмутом Донецкой области сообщили российские источники, а также телеканал CNN, который сослался на украинского оператора дронов с позывным Грув.
В иранских дронах, которыми российские военные атаковали украинские города, нашли европейские комплектующие
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на секретный документ, переданный властями Украины странам „Большой семерки“ в августе. В документе говорится, что за предыдущие три месяца украинские города больше 600 раз подвергались атакам беспилотников, содержащим европейские комплектующие. Так, в БПЛА „Шахед-131“ обнаружили 52 компонента западного производства, в «Шахед-136“ — 57 таких деталей.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала двух российских агентов, корректировавших удар по Киеву 21 сентября. Им грозит пожизненное заключение
По версии следствия, 20 сентября агенты передали российским силам координаты для удара по Киеву. Основными целями атаки стали объекты жизнеобеспечения, в том числе энергетические предприятия.
В СБУ утверждают, что двое задержанных жителей Киева работали на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (известное как ГРУ). Военная российская разведка завербовала их вскоре после начала полномасштабной войны, когда они сделали ряд резких комментариев в соцсетях.
По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. <…> Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому «куратору“ фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.
За каждое выполненное задание, говорят в СБУ, российские агенты получали деньги из России.
Задержанных подозревают по статьям о государственной измене, совершенной группой лиц. Им грозит пожизненное заключение.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дело, написал в соцсетях: «Есть результат от СБУ. Накрыли наводчиков, которые корректировали ночной удар по Киеву неделю назад. Хороший сигнал всем предателям: возмездие будет“.
Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись вперед на донецком направлении
Об этом президент Украины сообщил по итогам ежедневного селекторного совещания.
„Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть наше продвижение вперед на донецком направлении. Есть другие замыслы, которые реализуются“, — написал Владимир Зеленский в телеграм-канале. Он не привел другие подробности.
Зеленский также сообщил, что за минувшие сутки российские войска сбросили 26 авиабомб КАБ-500 на населенные пункты Херсонской области. „Последствия ликвидируют, людям оказывают помощь. Поручил найти дополнительные решения, чтобы прекратить этот террор“, — сказал президент Украины.
В Москве автору статьи о «решении украинского вопроса“ Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову
Свиную голову, завернутую в черный пакет, Сергейцев нашел вечером 26 сентября возле своей квартиры, сообщили телеграм-каналы Baza, Shot и Mash. Сергейцев сообщил прибывшим полицейским, что ранее получал угрозы.
Тимофей Сергейцев — политтехнолог, автор публикации „Что Россия должна сделать с Украиной?“, вышедшей в апреле 2022 года на сайте РИА Новости (в ней он призывал к убийствам украинских граждан). С 3 июня 2022 года Сергейцев находится под санкциями ЕС.
Как отметил телеграм-канал „112“, Сергейцев — не первый, кому в последние дни подбросили свиные головы. Так, 19 сентября курьер доставил посылку со свиной головой фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко, а 20 сентября соседи нашли свиную голову у квартиры военного эксперта Константина Сивкова.
Из украинских портов по новому гуманитарному коридору вышли уже семь судов, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, пишет «Зеркало недели“.
„По обновленным данным, по новому коридору у нас уже вышло семь судов. То есть, это семь из семи успешных кейсов. Зашло два, а вышло семь, пять судов — это те, что находились здесь до полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность участка, на котором эти суда находятся в наших территориальных водах“, — отметил Плетенчук.
По его словам, после выхода из территориальных вод Украины суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции.
Появились новые сообщения о попытках поджечь военкоматы в России
Владивосток
Вечером 26 сентября преступник облил горючей жидкостью окно военного комиссариата Первомайского района Владивостока, после чего поджег, сообщает телеграм-канал Shot. Огонь быстро погас. Никто не пострадал. Подозреваемого ищут.
Петербург
Мужчина бросил коктейль Молотова в здание военкомата на улице Крупской около семи часов утра 27 сентября, сообщает Baza. Как уточняет 78.ru, мужчина пытался поджечь здание военкомата Невского района Петербурга. Все происходящее подозреваемый снимал на телефон. Его ищут.
Москва
70-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после того, как от нее потребовали бросить коктейль Молотова в здание военкомата, сообщили „Осторожно, Москва“, Mash и Shot. С женщиной связался неизвестный, который сообщил, что ее 51-летний сын, мобилизованный в российскую армию, попал в плен. Женщине показали сына и предложили бросить коктейль Молотова в военкомат, чтобы сын вернулся домой.
Белый дом не смог подтвердить сообщения о гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова при ударе по штабу флота в Севастополе
„Мы видели сообщения, и, конечно, мы знаем о видеозаписи. На данный момент я не могу ничего подтвердить. Но, безусловно, мы знаем об этих сообщениях“, — сказала пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.
Силы специальных операций Украины объявили 25 сентября, что Виктор Соколов погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. На другой день министерство обороны РФ показало видео, как Соколов участвует в заседании коллегии ведомства.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN не смог ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о гибели Соколова. „Он [Соколов] находится на наших временно оккупированных территориях… Его там вообще не должно быть. Так что, если он погиб, это хорошая новость для всех — мы продолжаем деоккупировать нашу территорию“, — сказал Умеров.
Владимир Зеленский сообщил, что 27 сентября принял в Киеве верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза.
„Пообщался отдельно с каждым о наших отношениях, поддержке и общих вызовах и возможностях. Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Будем вместе работать ради победы и усиления прочного партнерства между нашими странами“, — пишет президент Украины.
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