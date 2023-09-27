ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (581-й день) | Россия строит новую железную дорогу к Мариуполю, чтобы „кардинально снизить зависимость“ от Крымского моста

Приграничное село Большетроицкое в Белгородской области второй раз за день попало под обстрел, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Утром 27 сентября, по сообщению МЧС самопровозглашенной ДНР, из-за обстрела значительные повреждения получило трехэтажное жилое здание. По данным спасателей, один человек погиб и один пострадал.

„На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом“, — пишет Андрющенко в своем телеграм-канале.

По его данным, уже начато строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.

Она должна связать Мариуполь, Волноваху и Донецк прямым сообщением с российскими Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвинулись вперед на донецком направлении, но не привел никаких подробностей.

Илья Евлаш не привел никаких подробностей случившегося. По имеющимся видеозаписям видно, что в этом районе идут бои между украинской и российской армиями вдоль железной дороги Горловка-Бахмут.

Также противник не оставляет своей идеи отбить утраченные позиции вблизи Клещеевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары по позициям наших защитников. Мы держим оборону, держим надежно наши рубежи, и продолжаем наносить огневое поражение по противнику.

Наши защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. В частности, за минувшие сутки имеем успех вблизи Клещеевки, Одрадовки и Шумов. Там наши защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов из занятых рубежей, продолжают закрепляться на достигнутых позициях.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского телемарафона.

Украинские военные в минувшие сутки имели успех вблизи сел Клещеевка, Отрадовка и Шумы на бахмутском направлении

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что удар по зданию штаба Черноморского флота РФ был проведен в рамках операции „Крабовая ловушка“, пишет „РБК-Украина“.

„Таким образом, речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам“, — заявили в службе.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ заявили, что передача оружия Украине недопустима без получения предварительного письменного согласия России.

„Наша страна не имеет возможности самостоятельно отремонтировать эти боеприпасы, а их использование могло бы создать серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина декларировала, что имеет возможности ввести в эксплуатацию подобные боеприпасы с дефектами“, — заявили в парламенте Болгарии в открытой части заседания.

Парламент Республики Болгария большинством голосов одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине, в частности ракет типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300, которые требуют ремонта. Об этом ТАСС сообщил лидер политической партии «Возрождение“ Костадин Костадинов по итогам закрытой части заседания парламента.

„Вооруженные силы Украины повторно обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается“, — сообщил Гладков.

„„Крабовая ловушка“ обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб Черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки“, — заявил изданию представитель ГУР Андрей Черняк.

„Ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия“, — сказал он.

Силы спецопераций Украины утверждали, что при ударе якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов, 105 военных получили ранения.

Подтверждения информации о гибели Соколова из независимых источников не было. 26 сентября Минобороны России показало заседание коллегии, в котором по видеосвязи принимал участие Соколов.

Один человек погиб и один ранен из-за обстрела жилого дома в поселке Абакумова в Кировском районе Донецка, сообщает пресс-служба управления МЧС по аннексированной ДНР.

По данным ведомства, взрывное устройство попало в трехэтажный многоквартирный дом около восьми утра. Из-за случившегося обрушились кровля и перекрытия в одной из квартир на третьем этаже.

„Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов женщину 1960 года рождения и передали бригаде скорой медицинской помощи. В 12:24 обнаружено и извлечено из-под завалов тело погибшего мужчины. На данный момент поисково-спасательные работы завершены“, — говорится в сообщении ведомства.

Обломки беспилотника со взрывным устройством нашли в Калининском районе Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу. Согласно этим данным, из-за случившегося никто не пострадал.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в Саратовской области нашли обломки беспилотника самолетного типа, который, по предварительной информации, летел в сторону военного аэродрома в Энгельсе.