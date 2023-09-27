ФОТО | Может, договорятся? В Рийгикогу проходит встреча лидеров парламентских партий

Встреча проходит по приглашению председателя Рийгикогу Лаури Хуссара в его кабинете. Участники встречи обсуждают вопрос восстановления работоспособности Рийгикогу в связи предстоящим обсуждением госбюджета на 2024-й год.

Обсуждение главного финансового закона может быть затруднено, если оппозиция вновь применит опробованную весной тактику обструкции.

Будет дополнено!

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