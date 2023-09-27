27.09.2023, 15:34
ФОТО | Может, договорятся? В Рийгикогу проходит встреча лидеров парламентских партий
Сегодня с началом в 15 часов в Рийгикогу проходит встреча лидеров парламентских партий.
Встреча проходит по приглашению председателя Рийгикогу Лаури Хуссара в его кабинете. Участники встречи обсуждают вопрос восстановления работоспособности Рийгикогу в связи предстоящим обсуждением госбюджета на 2024-й год.
Обсуждение главного финансового закона может быть затруднено, если оппозиция вновь применит опробованную весной тактику обструкции.
Будет дополнено!
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