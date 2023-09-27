Латвия и Англия резко отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет к участию в соревнованиях. Айвар Похлак: Мы следим за ситуацией

После вчерашнего заседания Исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также было объявлено, что финальный турнир чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет в 2026 году состоится в Эстонии, поэтому мы захотели выяснить у министра культуры Хейди Пурга, будет ли вообще разрешено играть в нашей стране российским юношам-футболистам, если они смогут преодолеть отборочный этап, и намерено ли эстонское государство финансово поддерживать турнир с участием страны-агрессора. Мы опубликуем позицию министерства в самое ближайшее время.

Отвечая на вопросы Delfi, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак сказал, что соответствующие решения относительно встречи с молодежной сборной России будут приниматься тогда, когда этого потребует реальная ситуация, т.е. ЭФС пока не говорит „нет“ или „да“ до результата жеребьевки.

„УЕФА осведомлен о политике правительства Эстонии в отношении российских спортсменов, поскольку эти вопросы обсуждались и в связи с клубными соревнованиями УЕФА“, — говорится в письменном ответе Похлака.

«При этом до финального турнира чемпионата Европы до 17 лет осталось три года, а сборной России до 17 лет предстоит пройти отборочный этап. Я надеюсь, что к тому времени война в Украине закончится и нормальные отношения между странами и народами восстановятся. Если нынешняя ситуация сохранится, Эстонский футбольный союз, конечно, будет выполнять обязательные решения правительства Эстонской Республики о недопуске российских спортсменов в страну, и мы не видим возможности требовать исключения для такого крупного события. Если только мы не получим четкий сигнал о том, что отношение к несовершеннолетним спортсменам изменилось“.

Неясно также отношение страны к несовершеннолетним российским спортсменам. С момента начала войны в Украине несколько молодежных турниров, проводимых под эгидой ITF и Tennis Europe, прошли в Эстонии, где представители России были представлены под нейтральным флагом.