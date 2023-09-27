Латвия и Англия резко отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет к участию в соревнованиях. Айвар Похлак: Мы следим за ситуацией
В связи с решением УЕФА допустить до участия в турнирах сборные России до 17 лет, футбольные федерации Латвии и Англии заявили, что отказываются играть против России. Delfi также обратился за комментариями по поводу спорного решения УЕФА к Эстонскому футбольному союзу и Министерству культуры.
После вчерашнего заседания Исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также было объявлено, что финальный турнир чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет в 2026 году состоится в Эстонии, поэтому мы захотели выяснить у министра культуры Хейди Пурга, будет ли вообще разрешено играть в нашей стране российским юношам-футболистам, если они смогут преодолеть отборочный этап, и намерено ли эстонское государство финансово поддерживать турнир с участием страны-агрессора. Мы опубликуем позицию министерства в самое ближайшее время.
Отвечая на вопросы Delfi, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак сказал, что соответствующие решения относительно встречи с молодежной сборной России будут приниматься тогда, когда этого потребует реальная ситуация, т.е. ЭФС пока не говорит „нет“ или „да“ до результата жеребьевки.
„УЕФА осведомлен о политике правительства Эстонии в отношении российских спортсменов, поскольку эти вопросы обсуждались и в связи с клубными соревнованиями УЕФА“, — говорится в письменном ответе Похлака.
«При этом до финального турнира чемпионата Европы до 17 лет осталось три года, а сборной России до 17 лет предстоит пройти отборочный этап. Я надеюсь, что к тому времени война в Украине закончится и нормальные отношения между странами и народами восстановятся. Если нынешняя ситуация сохранится, Эстонский футбольный союз, конечно, будет выполнять обязательные решения правительства Эстонской Республики о недопуске российских спортсменов в страну, и мы не видим возможности требовать исключения для такого крупного события. Если только мы не получим четкий сигнал о том, что отношение к несовершеннолетним спортсменам изменилось“.
Неясно также отношение страны к несовершеннолетним российским спортсменам. С момента начала войны в Украине несколько молодежных турниров, проводимых под эгидой ITF и Tennis Europe, прошли в Эстонии, где представители России были представлены под нейтральным флагом.
„Что касается решения УЕФА относительно возможных отборочных матчей между сборными Эстонии и России, мы будем следить за развитием ситуации и принимать решение, когда возникнет реальная ситуация, поскольку обстоятельства, связанные с рассматриваемой темой, могут со временем измениться“, — сказал Похлак в ответ на вопрос о том, что произойдет, если юношеские сборные Эстонии и России будут вынуждены сыграть между собой в отборочном раунде.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.