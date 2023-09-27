Юношеская сборная Эстонии по бадминтону продолжает успешно выступать на командном чемпионате мира

Эстония, начавшая турнир с двух побед, в третьем туре группы Е встречалась с Арменией, которая до этого матча одержала одну победу и потерпела два поражения. Сборная Эстонии одержала уверенную победу над Арменией со счетом 4:1.

Смешанная пара Хуго Темас и Елизавета Берик завершила свое совместное выступление за четверть часа - именно столько времени им потребовалось для победы над Артемом Акопяном и Ани Саакян 21:9, 21:9.

Андрей Шмидт сделал счет 2:0 в пользу Эстонии, обыграв за 16 минут Манвела Арутюняна со счетом 21:6, 21:10.

Третье противостояние завершилось в пользу Армении: Лусине Смбатян обыграла Эмили Пярсим 21:17, 21:12.

Но радость сборной Армении была не долгой и в следующем матче Шмидт и Тхемас за четверть часа обыграли Акопяна и Арутюняна 21:9, 21:11.

В последнем матче вечера Пярсим с помощью Берики отыгралась за поражение в одиночном разряде - за 16 минут, обыграв Смбатян и Саакян со счетом 21:10, 21:8.

Перед заключительным туром (Индонезия - Эстония, Армения - Португалия), который состоится сегодня вечером (22:00 по эстонскому времени), Индонезия и Эстония имеют по три победы, Португалия и Армения - по одной, а Грузия без побед. Если не произойдет чуда, Эстония встретится с Гонконгом. В топ-16 попали пять европейских команд – Эстония, Англия, Германия, Франция и Дания.

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