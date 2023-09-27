МНЕНИЕ | Как я встретил в Таллинне войну

В минувшее воскресенье, на тихой и осенней улице Таллинна, совершенно случайно я повстречал войну в Украине. Помогая волонтерам в Петербурге в 2022 году, я наслушался и насмотрелся на людей, прибывших из самого пекла войны – из Мариуполя. Здесь война пришла ко мне в виде украинского подростка. Страшная и безумная, как она есть. Невозможная и невыносимая из уст ребенка.