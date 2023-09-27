Мнение
27.09.2023, 13:38

МНЕНИЕ | Как я встретил в Таллинне войну

 
Сергей Ковальченко
журналист
6-летний Влад, житель Бучи, рядом с могилой мамы
6-летний Влад, житель Бучи, рядом с могилой мамы
ФОТО: Instagram/Narcisocontreras108

В минувшее воскресенье, на тихой и осенней улице Таллина, совершенно случайно я повстречал войну в Украине. Война пришла ко мне в виде украинского подростка. Страшная и безумная, как она есть. Невозможная и невыносимая из уст ребенка.

В минувшее воскресенье, на тихой и осенней улице Таллинна, совершенно случайно я повстречал войну в Украине. Помогая волонтерам в Петербурге в 2022 году, я наслушался и насмотрелся на людей, прибывших из самого пекла войны – из Мариуполя. Здесь война пришла ко мне в виде украинского подростка. Страшная и безумная, как она есть. Невозможная и невыносимая из уст ребенка.

„Я потом вышел, а там головы лежат на дороге“

RusDelfi
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