Главный редактор „Деловых ведомостей“ объяснила, где найти недостающие 400 млн евро для бюджета Эстонии

„Горбом“ называют систему, по которой мы сейчас платим подоходный налог. Чем больше зарплата, тем больше налогооблагаемая доля дохода. Реформисты хотят вернуть прежнюю „плоскую“ модель – все платят одинаковый процент и необлагаемый минимум тоже един для всех. Это, как оценивала сама партия еще до выборов, обойдется госбюджету 340-380 миллионов“, - пишет редактор.

Полностью колонку можно прочитать ЗДЕСЬ.

Как сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас после обсуждения бюджета, государственные финансы находятся в сложном состоянии. Решения предыдущих правительств брать займы, начиная с 2016 года, означают, что к 2024 году долговая нагрузка Эстонии составит 21% ВВП. Цель — вытащить государство из этой ситуации. Поэтому все министры, по словам главы эстонского правительства, должны были принять непопулярные решения. Без них государство, по летнему прогнозу, должно было выплатить в 2027 году процентов по кредиту на 480 млн евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .