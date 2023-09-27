Англия осудила решение УЕФА и отказалась играть с юниорскими сборными России

Во вторник исполком УЕФА предложил восстановить мужские и женские сборные России (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась, передает официальный сайт УЕФА.

Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Федерация футбола Англии моментально отреагировала на это предложение, отказавшись играть с любыми юниорскими сборными России в случае их допуска до международных турниров. Об этом The Times сообщили в Федерации футбола Англии (FA).

„Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против команд из России“, – говорится в пресс-релизе FA.

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