Англия осудила решение УЕФА и отказалась играть с юниорскими сборными России
Во вторник исполком УЕФА предложил вернуть юниорские сборным России (до 17 лет) на международные турниры. В Федерации футбола Англии заявили, что в любом случае не будут играть против российских команд
Во вторник исполком УЕФА предложил восстановить мужские и женские сборные России (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась, передает официальный сайт УЕФА.
Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.
Федерация футбола Англии моментально отреагировала на это предложение, отказавшись играть с любыми юниорскими сборными России в случае их допуска до международных турниров. Об этом The Times сообщили в Федерации футбола Англии (FA).
„Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против команд из России“, – говорится в пресс-релизе FA.
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