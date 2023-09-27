Кая Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону(34)
По словам Каи Каллас, на фоне войны в Украине угроза для безопасности балтийского региона стала выше, чем во время холодной войны.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала другие государства - члены НАТО значительно увеличить расходы на оборону по примеру стран Балтии, передает DW. Она напомнила, что Эстония намерена в будущем году выделить на эти цели 3,2% ВВП. „И это то, к чему я призываю и на уровне НАТО“, – заявила Каллас в интервью агентству dpa в преддверии ежегодной Балтийской конференции по обороне (Annual Baltic Conference on Defence/ABCD), которая проходит в Таллинне в эти дни.
Важной темой конференции стала ситуация с безопасностью в балтийском регионе на фоне продолжающейся войны России против Украины. „Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО выделяли на оборону более 2% своего ВВП. Почему? Потому что они серьезно относились к опасности“, - подчеркнула Каллас. Она добавила, что сегодня эта опасность стала еще больше, чем во времена холодной войны, поскольку „война вернулась в Европу“.
„Любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина“
Выступая на конференции в среду, Каллас подчеркнула, что война, которую начала Россия, будет долгой, но с помощью свободного мира украинцы смогут одержать в ней победу.
«У России хватает ресурсов для продолжения войны, людей, оружия советских времен и пропаганды. Стратегия Путина строится на предположении, что Украина и трансатлантическое сообщество в более широком смысле устанут. Но за каждой маленькой победой украинцев следует следующая. Я верю в их конечную победу. Однако они не могут добиться этого в одиночку, им нужна наша поддержка в течение всего времени, пока продолжается война. Мы оказываем Украине необходимую помощь, но очень важно, чтобы мы сохраняли и веру в победу Украины“, – сказала Каллас.
Она отметила, что угрозы России в ответ на предоставление Украине военной помощи являются пустыми словами, любая задержка с предоставлением помощи приведет к увеличению стоимости войны для Украины и свободного мира. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но она должна завершиться так, чтобы разорвать исторический цикл российского насилия. Любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина. Чем дольше мы будем ждать и колебаться, тем выше будет цена войны“, – подчеркнула премьер-министр. «Президент Украины Зеленский очень точно расставил все по своим местам: если наши партнеры не помогут нам, они помогут победить России. Здесь все просто“, – добавила она.
Эстония уже предоставила Украине помощь в размере 1,3% ВВП и инвестирует более 3% ВВП в собственную обороноспособность, к чему добавляются расходы на прием союзников. Утвержденный сегодня правительством государственный бюджет Эстонии предусматривает, что расходы на оборону составят в 2024 году 1,33 млрд евро, а в период 2024-2027 почти 5,6 млрд евро. По словам Каллас, все союзники также должны поддержать утвержденные в Вильнюсе оборонительные планы НАТО реальным военным потенциалом и оборонными бюджетами, отвечающими современным вызовам. «Имеющиеся в Европе резервы не отвечают потребностям военного времени. Мы должны увеличить объемы и ускорить темпы оборонного производства, чтобы соответствовать новой реальности в сфере безопасности“.
В заключение Каллас заявила, что Эстония будет поддерживать Украину до победы. «Победа означает установление справедливого и прочного мира. В основе него должны лежать территориальная целостность и привлечение агрессора к ответственности, включая ответственность за преступление агрессии. Это единственный способ обеспечить мир и безопасность в Европе. В этой борьбе серебряная медаль не может считаться достаточным достижением“, – сказала премьер-министр.
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