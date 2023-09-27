Кая Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала другие государства - члены НАТО значительно увеличить расходы на оборону по примеру стран Балтии, передает DW. Она напомнила, что Эстония намерена в будущем году выделить на эти цели 3,2% ВВП. „И это то, к чему я призываю и на уровне НАТО“, – заявила Каллас в интервью агентству dpa в преддверии ежегодной Балтийской конференции по обороне (Annual Baltic Conference on Defence/ABCD), которая проходит в Таллинне в эти дни.

Важной темой конференции стала ситуация с безопасностью в балтийском регионе на фоне продолжающейся войны России против Украины. „Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО выделяли на оборону более 2% своего ВВП. Почему? Потому что они серьезно относились к опасности“, - подчеркнула Каллас. Она добавила, что сегодня эта опасность стала еще больше, чем во времена холодной войны, поскольку „война вернулась в Европу“.

„Любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина“

Выступая на конференции в среду, Каллас подчеркнула, что война, которую начала Россия, будет долгой, но с помощью свободного мира украинцы смогут одержать в ней победу.

«У России хватает ресурсов для продолжения войны, людей, оружия советских времен и пропаганды. Стратегия Путина строится на предположении, что Украина и трансатлантическое сообщество в более широком смысле устанут. Но за каждой маленькой победой украинцев следует следующая. Я верю в их конечную победу. Однако они не могут добиться этого в одиночку, им нужна наша поддержка в течение всего времени, пока продолжается война. Мы оказываем Украине необходимую помощь, но очень важно, чтобы мы сохраняли и веру в победу Украины“, – сказала Каллас.