Выпускники школы программирования kood/Jõhvi нашли работу в области ИТ

Из поступивших в школу в 2021 году 39 студентов уже закончили программу, а 83 ученика продлили свое обучение и планируют закончить учебное заведение в ближайшие месяцы. "Важнее всего не количество учеников, успешно завершивших программу, а их вклад в сферу информационных технологий и их способность быть успешными в рабочей среде, – отмечает руководитель по поиску талантов Kood/Jõhvi Лйиз Лейдсаар. – На данный момент уже более 50 наших настоящих и бывших учеников вышли на рынок труда, и для нас это настоящий показатель успеха"

Большинство тех, кто пошел работать в сферу информационных технологий после окончания школы, стали программистами и инженерами по разработке программного обеспечения, но также есть руководители проектов, специалисты по тестированию и технической поддержке, а также предприниматели.“"В школе уже выросло несколько стартапов, таких как MindSee, разрабатывающий искусственный интеллект. Сейчас MindSee находится в топ-20 участников конкурса стартапов Ajujaht и активно набирает других учеников на работу в качестве разработчиков", - добавляет Лейдсаар.

"На рынке труда наши выпускники выделяются практическим опытом работы над проектами, умением работать в команде и самодисциплиной. Мы рады видеть, что предприятия ценят эти качества, и теперь многие ученики Kood/Jõhvi стали ценными ИТ-специалистами на рынке труд“", - описывает Лейдсаар характеристики, которым обучают учеников в kood/Jõhvi помимо программирования.