Выпускники школы программирования kood/Jõhvi нашли работу в области ИТ
В школе программирования kood/Jõhvi состоялся выпуск первых учеников. В настоящее время программу успешно завершили 45 учеников – из них 39 поступили в школу два года назад, а шестеро – год назад, завершив обучение раньше намеченного срока. На рынок труда вышла уже половина студентов, которые начали свое обучение в первый год открытия школы.
Из поступивших в школу в 2021 году 39 студентов уже закончили программу, а 83 ученика продлили свое обучение и планируют закончить учебное заведение в ближайшие месяцы. "Важнее всего не количество учеников, успешно завершивших программу, а их вклад в сферу информационных технологий и их способность быть успешными в рабочей среде, – отмечает руководитель по поиску талантов Kood/Jõhvi Лйиз Лейдсаар. – На данный момент уже более 50 наших настоящих и бывших учеников вышли на рынок труда, и для нас это настоящий показатель успеха"
Большинство тех, кто пошел работать в сферу информационных технологий после окончания школы, стали программистами и инженерами по разработке программного обеспечения, но также есть руководители проектов, специалисты по тестированию и технической поддержке, а также предприниматели.“"В школе уже выросло несколько стартапов, таких как MindSee, разрабатывающий искусственный интеллект. Сейчас MindSee находится в топ-20 участников конкурса стартапов Ajujaht и активно набирает других учеников на работу в качестве разработчиков", - добавляет Лейдсаар.
"На рынке труда наши выпускники выделяются практическим опытом работы над проектами, умением работать в команде и самодисциплиной. Мы рады видеть, что предприятия ценят эти качества, и теперь многие ученики Kood/Jõhvi стали ценными ИТ-специалистами на рынке труд“", - описывает Лейдсаар характеристики, которым обучают учеников в kood/Jõhvi помимо программирования.
Ценность такого подхода к обучению также подтверждают и компании, которые взяли на работу учеников kood/Jõhvi. По словам Леэли Рохумаа, директора по персоналу эстонской компании-единорога Glia, сотрудничество с kood/Jõhvi – это инвестиция в будущееИТ-талан“ов. "За последние полтора года мы наблюдали значительное развитие одного талантливого молодого ученика. Для нас это является подтверждением того, что навыки людей, учащихся в kood/Jõhvi, соответствуют потребностям технологических компаний. Такое сотрудничество обогащает нас, как компанию, и укрепляет всюИТ-отрасл“ в целом", - сказала Рохумаа, добавив, что их сотрудничество с kood/Jõhvi безусловно продолжится.
На прошлой неделе началось обучение 215 студентовизтретьего набора в kood/Jõhvi, которые были отобраны из 3600 кандидатов. Сейчас в школе учатся более 700 человек 24 разных национальностей. 11% учеников имеют основное образование, 58% – среднее, а 31% – высшее образование. Увеличение доли женщин вИТ-секторе было одной из миссий kood/Jõhvi с момента ее создания, и в настоящее время в школе учатся 30% студенток.
kood/Jõhvi – это инновационная образовательная программа для взрослых, которая предлагает подход к обучению программированию 21-го века. Программа была создана для того, чтобы уменьшить нехватку разработчиков программного обеспечения и предоставить новые и захватывающие возможности для людей из разных сфер жизни
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