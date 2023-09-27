ФОТО | ЧЭ по футболу:„Левадия“ с трудом обыграла дебютанта, а „Нымме Калью“ поднимается на 3-е место
Футбольный клуб „Нымме Калью“ обыграл на выезде „Курессааре“ со счетом 2:0 в стартовом матче 29-го тура чемпионата Эстонии по футболу и поднялся на третье место. „Левадия“, претендующая на чемпионский титул, одержала тяжелую победу над „Харью“ из Лаагри со счетом 1:0.
Футболисты „Нымме Калью“ владели инициативой в первом тайме, но благодаря голу Иоанниса Цивелекидиса вышли вперед только на 42-й минуте матча. Во втором тайме игра оживилась, и на первых минутах в штрафной „Калью“ возникла очень неприятная ситуация, но после длительной проверки VAR игра продолжилась. Гости поставили точку в матче на 77-й минуте. Гол забил вышедший на замену Никита Иванов.
„Мы контролировали ход встречи и создали достаточно опасных моментов, чтобы забить еще гол. Мы заслужили победу, большое спасибо ребятам“, — похвалил своих подопечных главный тренер „Калью“ Никита Андреев после игры в эфире ETV2.
„Калью“ занимает третье место с 42 очками. На три очка от них отстают „Пайде“ и „Вапрус“, имеющие игру в запасе.
Доминирование „Левадии“ на поле не принесло ей много голевых моментов в первом тайме (один удар в створ). Во втором тайме игра немного выровнялась, а моментами футболисты „Харью“ и вовсе немного лучше контролировали игру и „Левадия“ долгое время не могла организовать ничего опасного у ворот хозяев поля. Однако гости добились своего на 74-й минуте. Молло Бессала пробил с острого угла и мяч от рук Батурина отскочил в ворота.
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