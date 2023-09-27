Кая Каллас в интервью Би-Би-Си: те, кто живет у границы с Россией, знают, что жизнь по другую ее сторону намного хуже

Украинские беженцы и русскоязычные эстонцы

Прямо сейчас ваша страна подвергает огромному давлению украинских беженцев. У вас очень маленькое население, 1,3 млн человек, поэтому если считать на душу населения, мне кажется, вы приняли больше украинских беженцев, чем кто-либо еще. Эта война ударила по вашей экономике, в прошлом году подскочили цены на энергию, инфляция зашкалила за 20%. Оппозиционные партии говорят, что Кае Каллас пора подумать об эстонцах и перестать столько внимания уделять украинцам.

Это так, но я могу с удовлетворением сказать, что стоимость электроэнергии упала на 74% по сравнению с прошлым августом, а инфляция теперь всего 4,6%. По этому показателю мы только на 19-м месте в Европе. У нас инфляция замедляется, а в других станах увеличивается. Вы правы, у нас очень много украинских беженцев в процентном отношении, но интересно, что это не особенно увеличило у нас безработицу. Около 52% из них работают в Эстонии. Я хочу сказать, что мы маленькая страна, но у нас большое сердце. Мы помогаем украинцам, украинским беженцам, и я думаю, что мы справимся.

А по отношению к примерно 25% вашего населения, у которых русский - родной язык, у вас тоже большое сердце? Потому что они это не очень чувствуют.

Почему вы говорите, что они это не чувствуют?

Я могу привести целый ряд причин, почему. Многие из них считают, что ваша решимость снести все эти советские мемориалы погибшим в войне в советское время - это провокация от отношению к русскоязычному населению. Также обращают внимание на то, что вы запретили въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами. Ведь даже представители российской оппозиции говорят, что это глупое решение, потому что от него страдают многие изгнанники, которые ненавидят Путина.