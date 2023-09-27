Кая Каллас в интервью Би-Би-Си: те, кто живет у границы с Россией, знают, что жизнь по другую ее сторону намного хуже(18)
Кая Каллас дала интервью приехавшему в Таллинн британскому журналисту Стивену Сакуру в рамках программы Би-Би-Си „Hard Talk“. Помимо прочего, она поделилась своим видением ситуации с украинскими беженцами в Эстонии, положением местного русскоязычного населения. Конечно, не обошлось и без вопросов о скандале с бизнесом ее мужа и ее возможной отставке.
Украинские беженцы и русскоязычные эстонцы
Прямо сейчас ваша страна подвергает огромному давлению украинских беженцев. У вас очень маленькое население, 1,3 млн человек, поэтому если считать на душу населения, мне кажется, вы приняли больше украинских беженцев, чем кто-либо еще. Эта война ударила по вашей экономике, в прошлом году подскочили цены на энергию, инфляция зашкалила за 20%. Оппозиционные партии говорят, что Кае Каллас пора подумать об эстонцах и перестать столько внимания уделять украинцам.
Это так, но я могу с удовлетворением сказать, что стоимость электроэнергии упала на 74% по сравнению с прошлым августом, а инфляция теперь всего 4,6%. По этому показателю мы только на 19-м месте в Европе. У нас инфляция замедляется, а в других станах увеличивается. Вы правы, у нас очень много украинских беженцев в процентном отношении, но интересно, что это не особенно увеличило у нас безработицу. Около 52% из них работают в Эстонии. Я хочу сказать, что мы маленькая страна, но у нас большое сердце. Мы помогаем украинцам, украинским беженцам, и я думаю, что мы справимся.
А по отношению к примерно 25% вашего населения, у которых русский - родной язык, у вас тоже большое сердце? Потому что они это не очень чувствуют.
Почему вы говорите, что они это не чувствуют?
Я могу привести целый ряд причин, почему. Многие из них считают, что ваша решимость снести все эти советские мемориалы погибшим в войне в советское время - это провокация от отношению к русскоязычному населению. Также обращают внимание на то, что вы запретили въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами. Ведь даже представители российской оппозиции говорят, что это глупое решение, потому что от него страдают многие изгнанники, которые ненавидят Путина.
Вы здесь смешиваете две разные ситуации: тех русских, которые живут у нас, мы их называем русскоязычными эстонцами, и отдельно Россию. Я хочу сказать, что в 1920-е годы русское население Эстонии составляло 3%, к концу оккупации - 30%, поэтому нельзя сказать, что они...
Вы имеете в виду, что они - не настоящие эстонцы?
Нет, я говорю, что есть те, кто хочет быть с Эстонией, кто считает Эстонию своим домом, попросили о гражданстве, выучили наш язык и стали частью нашего общества, и это большинство нашего русскоязычного населения. Но конечно есть и те, кто чувствует себя не так хорошо. Интересно, что те люди, которые живут ближе к границе с Россией, могут очень хорошо видеть, что жизнь по другую ее сторону намного хуже, [чем в Эстонии]. Поэтому они не особенно верят российской пропаганде. Они знают, что в Эстонии жить лучше. Для нас важно только одно, мы просим: учите наш язык. Потому что мы тут так живем, это способ интегрироваться. И я хотела бы подчеркнуть: даже если у нас разная история, будущее у нас общее, и мы концентрируемся на этом.
Скандал в связи с бизнесом „Метапринт“ и возможная отставка
На вопрос о разразившемся в сентябре скандале вокруг „деловых интересов в России“ ее супруга Каллас повторила свои предыдущие утверждения, что компания Stark, одним из акционеров которой был ее муж, не имела „российских связей“, а всего лишь помогала одной эстонской компании завершить бизнес в России. Цель состояла в том, чтобы „ни одного евро, доллара, фунта или рубля не осталось на российской земле или не досталось российским компаниям“. При этом Каллас заявила, что не знала подробностей операций, когда давала кредит компании супруга. „Я не актриса. Я бы не поддерживала так горячо Украину и не говорила бы, что нашим компаниям нужно найти моральный компас и порвать все связи с Россией, если бы знала, что в это время мой муж помогает действующей в России эстонской компании“. По словам премьер-министра, буквально на следующий день после начала скандала компания Арво Халлика прекратила бизнес-деятельность в России, а еще через день Халлик продал свою долю в ней. В итоге, по словам Каллас, ее муж „каждый день ощущает вину“ за свои действия, но „он не политик и не видел угрозы в том, чтобы помочь эстонской компании“.
Не обошлось в интервью и без обсуждения возможной отставки Каллас в связи со скандалом. На комментарий журналиста о том, что по последним опросам 69% эстонцев хотели бы ее ухода Каллас ответила, что поддержка ее кандидатуры как главы правительства и ранее составляла около 30%, поэтому, как она считает, неправильно говорить о катастрофическом падении рейтинга. Каллас признала, что задумывалась о возможности отставки, но, посоветовавшись с двумя людьми (не уточнив, кто они), она решила, что подобное решение стало бы признанием вины и не дало бы ей возможности защитить свою репутацию. Каллас же уверена, что „не сделала ничего неправильного“, ее позиция относительно помощи Украине и противостояния России была и остается неизменной. Доказательством этому, как она считает, служит продажа ее мужем акций сразу после разразившегося скандала.
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